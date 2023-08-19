Spor Yaralanmaları Artıyor: Uzmanlar Uyarıyor

Son yıllarda spor yapan bireylerde görülen yaralanmaların sayısında artış yaşandığını, özellikle yüksek tempoda spor yapanlar ve rekabetçi sporlar ile uğraşanlar arasında meydana gelen sporcu yaralanmalarının daha fazla arttığını, sporcuların bundan dolayı şuurlandırılması ve önleyici tedbirleri alması gerektiğini ifade eden Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı Op. Dr. Özüm Cem Aslan, ciddiye alınmayan spor yaralanmalarının kalıcı sağlık sorunlarına neden olabileceğini söyledi.

Kısa bir süre önce Özel Denizli Cerrahi Hastanesi bünyesinde Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı olarak göreve başlayan Op. Dr. Özüm Cem Aslan, sporcu yaralanmaları konusunda önemli bilgiler paylaşarak, yanlış müdahalelerin sporcuların sakatlanmasına neden olabileceğini vurguladı. Sporcunun fiziksel ve yaş faktörlerine göre farklı tedavi yaklaşımlarında bulunduklarından bahseden Op. Dr. Özüm Cem Aslan, "Sporcu yaralanmaları, spor yaparken veya rekabetçi sporlarla uğraşırken meydana gelen kas, tendon, bağ dokusu veya kemik zedelenmelerini ifade eder. Bu yaralanmalar genellikle aşırı yüklenme, yanlış antrenman teknikleri, yetersiz ısınma ve esneme, fiziksel çatışmalar gibi faktörlerden kaynaklanabilir. Futbol, basketbol, voleybol, tenis gibi sporlarda sıkça rastlanılan diz, ayak bileği ile omuz, kasık veya sırt bölgeleri en çok etkilenen bölgeler arasındadır. Spor ile uğraşan bireylerde, sık sık ciddi vakalar ile karşılaşıyoruz. Sporun popülaritesindeki artış genellikle spor yaralanmalarının da artmasına neden oluyor. Çünkü spora olan ilginin artmasıyla birlikte daha fazla insan spor yaparken yaşanan kazalar, yaralanmalar ister istemez vakaların daha çok ortaya çıkmasına neden oluyor. Menisküs ameliyatı, çapraz bağ ameliyatı, omuz ameliyatı, ayak bileği ameliyatı, kemik kırığı ameliyatları yaptığımız gibi, yaralanmaların veya sakatlanmaların türüne ve şiddetine bağlı olarak, cerrahi müdahale her zaman gerekmeyebiliyor. Kısa süreli tedavisini uygulayacağımız yöntemlerde bulunuyor. Bunlar daha çok fizik tedavi ve yeni nesil kök hücre tedavisidir. Bizim buradaki gayemiz, hastamızı en uygun yöntem ile tedavi ederek kısa sürede sağlıklı bir şekilde tekrardan spor yapmasını sağlamak. Denizlispor kadrosunda oynayan gençlerimizin de sağlık problemlerini hastanemizde çözüme kavuşturarak bir an önce kadroda yer almasını sağlıyoruz" dedi.

"Sporda sakatlanmadan önce önlemler almak için mutlaka doktora danışılmalıdır"

Spor esnasında en ufak bir ani hareketin çapraz bağ yaralanmaları gibi büyük sorunlara yol açabileceğine değinen Op. Dr. Aslan, "Bireyin, hangi spora yatkınlığı olduğunu ve hangi sporda ne tür sakatlıklar ortaya çıkabileceğini öğrenmesi gerekiyor. En basitinden bir ayak yapısı, vücut pozisyonu ve omurga pozisyonunun düzgünlüğü gibi değerlendirmeler yapılmalıdır. Vücudun sakatlanma riskinin bulunduğu bölgeye yönelik çalışma planı yapılması daha doğru olur. Sporda sakatlanmadan önce önlemler almak için mutlaka doktora danışılmalıdır" diye konuştu. - DENİZLİ