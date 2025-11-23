Haberler

Spor Yaparken Sağlık Kontrollerinin Önemi

Güncelleme:
Prof. Dr. Osman Can Yontar, spor yaparken yaşanan ani ölümlerin çoğunlukla teşhis edilmemiş kalp hastalıklarıyla bağlantılı olduğunu belirtti ve düzenli sağlık kontrollerinin önemine dikkat çekti.

SAMSUN Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nen Prof. Dr. Osman Can Yontar, spor yaparken yaşanan ölümlere dikkat çekip, "Elbette aşırı ve kontrolsüz spor yapmak vücudu yorabilir, fakat bu tür ani kayıpların temelinde çoğu zaman spordan ziyade teşhis edilmemiş rahatsızlıkların tetiklenmesi yatabiliyor" dedi.

Samsun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Osman Can Yontar, aşırı spor sonucu hayatını kaybettiği belirtilen bazı bireylerde, fark edilmemiş kalp hastalıklarının yoğun fiziksel aktivite sırasında tetiklenerek ölümcül sonuçlara yol açabileceğini ifade etti. Bu gibi durumların yaşanmaması için düzenli spor öncesinde muhakkak sağlık kontrollerinin yapılması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Yontar, "Elbette aşırı ve kontrolsüz spor yapmak vücudu yorabilir, fakat bu tür ani kayıpların temelinde çoğu zaman spordan ziyade teşhis edilmemiş rahatsızlıkların tetiklenmesi yatabiliyor. Biz de muayeneler sırasında kalbinde risk tespit ettiğimiz bazı bireylerde profesyonel düzeyde sporu önermeyebiliyor, ağır antrenmanlardan kaçınmalarını istiyoruz" diye konuştu.

DÜZENLİ SPOR ÖNCESİ 'SAĞLIK KONTROLÜ' ÖNERİSİ

Düzenli spor yapan kişiler için sağlık kontrollerinin ihmal edilmemesinin hayati önem taşıdığını belirten Prof. Dr. Yontar, "Medyada görülen 'sporcuların fazla spordan dolayı kalp krizi geçirerek vefat ettiği' haberlerinin altında aslında her zaman yalnızca yoğun spor yapmak değil, fark edilmemiş kalp hastalıkları da bulunabiliyor. Bu nedenle düzenli bir spora başlamadan önce kesinlikle sağlık kontrolünden geçmek gerekiyor. Çünkü vücudumuzda yer alan gizli hastalıklar fark edilmediğinde yapılan spor, bu rahatsızlıkları olumsuz yönde tetikleyerek kişiyi ciddi risklerle karşı karşıya bırakabiliyor. Örneğin bazen sahada aniden vefat eden futbolcular ya da ağırlık kaldırırken hayatını kaybeden sporcuların geçmişte hiçbir şikayetinin olmadığı biliniyor. Ancak bu gibi durumlarda, gizli seyreden kalp hastalıkları vücudu beklenmedik şekilde olumsuz etkileyebiliyor. Bu nedenle sporcu lisansı alırken, lisans yenilemelerinde ya da profesyonel sporcuların yıllık kontrollerinde mutlaka kapsamlı bir muayene yapılması gerekiyor. Düzenli spor yapan kişiler için bu kontrolleri ihmal etmemek gerçekten hayati önem taşıyor. Gerekli tetkikler yapıldığında kişinin spor seviyesini güvenli sınırlar içinde belirlemek mümkün olduğu için; sağlıklı sporun ilk adımı mutlaka doğru bir kardiyolojik değerlendirmedir" dedi.

