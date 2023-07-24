Siirt'te akrebin soktuğu çoban ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı

Siirt'in Pervari ilçesinde koyunlarını otlatan çoban Ferhat Aykaç, akrep tarafından sokuldu. Aykaç'ın hayati tehlikesi devam ediyor. Olay yerine ambulans helikopter sevk edildi ve Aykaç hastaneye kaldırıldı.