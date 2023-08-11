Senegal'li hasta tekerlekli sandalye ile geldiği hastaneden yürüyerek çıktı

Senegal'en tekerlekli sandalye ile geldiği hastaneden yürüyerek çıktı

DENİZLİ - Senegal'de yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle tekerlekli sandalyeye mahküm kalan hasta, binlerce kilometre yol geldiği Özel Denizli Cerrahi Hastanesi'nde uygulanan özel tedaviler ile tekrardan sağlığına kavuştu.

Senegal'de yaşayan 73 yaşındaki M. F., geçirdiği hastalık nedeniyle 3 ay yoğun bakımda kaldı. Hastada kol ve bacaklarda güçsüzlük, yürüyememe, kas erimesi, uzun süre hareketsiz yatmaya bağlı ayak tabanlarında ve kalçada yatak yaraları mevcuttu. Tamamen yatağa bağlı kalan M. F. bu nedenlerden dolayı hayatı tam bir kabusa döndü. Ülkesinde gördüğü tedavinin yetersiz olması sebebiyle durumu kötüye giden M.F., yoğun bakım ünitesinde 3 ay yaşam savaşı verdi. Ümidini kaybeden hasta, yaptığı araştırmalar neticesinde binlerce kilometre uzaklıktaki Türkiye'de derdine derman aramaya başladı. Denizli'de özel bir hastane olan Özel Denizli Cerrahi Hastanesi'ne başvuran M.F., tekerlekli sandalye ile girdiği hastanede yapılan tetkikler sonrasında tedavi programı başlandı. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. Nilgün Şimşir Atalay nezaretinde fizik ve rehabilitasyon uygulamaları ile ozon tedavisi gören hasta, 10 günlük tedavinin ardından üzerine basamadığı ayakları ile yürümeye başladı.

"Şimdi hasta kendisini daha canlı ve enerjik hissediyor"

Hastaneye gelen hastanın durumunun ilk başta kötü olduğunu ve yapılan özel tedavilerin olumlu sonuç vermesiyle hastanın tekrardan sağlığına kavuşmasına yardımcı olduklarını söyleyen Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. Nilgün Şimşir Atalay, "Hastamız bize kollar ve bacaklarda güçsüzlük ve yürüyememe şikayetleri ile başvurmuştu. Topuk ve kalça kısımlarında ise yara bulunuyordu. Hastada 3 ay yoğun bakımda kalma öyküsü vardı. Yoğun bakım sürecinden sonra tamamen yatağa bağlı halde ve yatak yarası oluşmuş duruma gelmişti. Bize geldiğinde ve yaptığımız tetkikler sonucunda periferik sinir sisteminin bir bölümünü oluşturan sinirlerin birkaçında aynı zaman diliminde oluşan hasar olan polinöropati dediğimiz tanıyı koyduk. Ardından kol ve bacaklardaki güçsüzlük, denge problemi ve yürüme zorluğuna yönelik fizik ve rehabilitasyon programına başladık. Hem topuk hem de kalçasında oluşan yarasına yönelik ozon tedavisini başlattık. Bu tedaviler sonrasında hastamızda çok net faydalar gördük. Hasta artık kendi başına yürüyebilir hale geldi. Topuklarındaki yaralar tamamen kapandı. Şimdi hasta kendisini daha canlı ve enerjik hissediyor. Yaklaşık 10 günlük bir tedavi sürecinde 10 seans fizik ve rehabilitasyon uygulaması ile 10 seans major ozon ve torbalama ozon tedavisi uyguladık" dedi.

"Ozon tedavisi sayesinde ayaklarımın üzerine basabiliyorum"

Cerrahi Hastanesi'nde gördüğü tedavi ile artık yürüme imkanına sahip olduğunu belirten M.F., "Kendimi çok iyi hissediyorum. İlk geldiğim güne göre çok iyi durumdayım. Şu anda hareketlerim eski haline dönmeye başladı. İlk geldiğim zaman yürüyemez durumdaydım ama şu anda yavaş yavaş yürüyorum. Ozon tedavisinin ne olduğunu bilmiyordum. Tedavi uygulanmaya başlandığı günden bugüne faydasını çok gördüm. Ozon tedavisi sayesinde ayaklarımın üstüne basabiliyorum. Bana tekrardan sağlığımı geri kazandırdılar ve ilk günden bugüne benimle titizlikle ilgilendiler" ifadelerini kullandı.