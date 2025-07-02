Şap Hastalığına Dikkat! Veteriner Hekimlerden Uyarılar

Şap Hastalığına Dikkat! Veteriner Hekimlerden Uyarılar
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Adana Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse, şap hastalığına karşı hayvan sahiplerinin dikkat etmesi gereken noktaları açıkladı. Tarım ve Orman Bakanlığı, hastalık nedeniyle hayvan pazarlarını kapattı. Aşılamaların önemine değinen Köse, belirtiler görüldüğünde veteriner hekimlere başvurulması gerektiğini vurguladı.

ADANA Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse, şap hastalığına yönelik uyarılarda bulundu. Köse, "Hayvanların ağızlarında salya akıntısı, topallık ve ağızlarını açtıklarında dilinde kabarıklık görülmesi durumunda veteriner hekimlere başvurulmalıdır. Şap hastalığı, yüzde 100 oranında önlenebilir olmasa da aşılamalar sayesinde yayılımı büyük ölçüde engellenebilir. Hastalık herhangi bir yerde ortaya çıktığında derhal yetkililere ihbar edilmelidir" dedi.

Tarım Ve Orman Bakanlığı, 81 ilin tarım ve orman il müdürlüklerine gönderilen yazıyla ülke genelinde şap hastalığı nedeniyle hayvan pazarlarının ikinci bir emre kadar kapatıldığını açıkladı. Adana Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse, hastalık ile ilgili Demirören Haber Ajansı'na bilgiler verdi. Köse, "Şap, viral bir enfeksiyondur ve 7 farklı serotipi ile alt serotipleri bulunmaktadır. Serotipler arasında çapraz bağışıklık söz konusu değildir. Ülkemizde bu hastalığa karşı aşılar yaygın şekilde uygulanmaktadır. Şap, genç buzağılarda ve genç hayvanlarda kalbe yerleştiğinde ölüme neden olabilen ciddi ekonomik kayıplara yol açmaktadır. Yetişkin hayvanlarda ise ölümcül olmamakla birlikte, hastalık çok yıpratıcı ve bulaşıcıdır" dedi.

'AŞILAMALAR SAYESİNDE YAYILIMI BÜYÜK ÖLÇÜDE ENGELLENEBİLİR'

Şap hastalığı ile ilgili hayvan yetiştiricilerinin dikkat etmesi gereken konuları aktaran Köse, "Hayvanların ağızlarında salya akıntısı, topallık ve ağızlarını açtıklarında dilinde kabarıklık görülmesi durumunda veteriner hekimlere başvurulmalıdır. Şap hastalığı, yüzde 100 oranında önlenebilir olmasa da aşılamalar sayesinde yayılımı büyük ölçüde engellenebilir. Hastalık herhangi bir yerde ortaya çıktığında derhal yetkililere ihbar edilmelidir. Yetkililer, hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla 10 kilometre yarıçapındaki alanlarda hayvan giriş çıkışlarını durdurur. Karantina sürecinde dezenfeksiyon çalışmaları yapılır, hasta olmayan hayvanlar ayrılır ve veteriner hekimlerin önerileri doğrultusunda denetimler gerçekleştirilerek hastalık kontrol altına alınır. Hastalık ortaya çıktıktan sonra, söz konusu bölgedeki odak söndürülmelidir. Son iyileşen hayvandan sonra geçen 21 günlük sürenin ardından, bölgedeki hastalık sönmüş kabul edilir. Veteriner hekim olay yerine giderek hastalığı tespit eder ancak kesin tanı laboratuvar incelemesi ile konulur ve buna göre gerekli önlemler alınır" diye konuştu.

'KURALLARA SIKI SIKIYA UYULMALI'

Adana'da ilkbahar döneminde büyükbaşların yaklaşık yüzde 97'sinin aşılandığını belirten Köse, "Şap hastalığı, çift tırnaklı hayvanlarda yaygındır. Koyun ve keçilerde de görülebilir ancak oran daha düşüktür. Büyükbaş hayvanlarda ise ciddi verim kayıplarına yol açabilir. Bu nedenle hayvan sahiplerinin veteriner hekimlerle sürekli iletişim halinde olması büyük önem taşır. İlimizde hastalık çıkan mihraklarda tekrar aşılama çalışmalarına başlanmıştır. Daha önce aşı yapılmış olsa da veteriner hekim geldiğinde yeniden aşılama yapılmalıdır. Şap virüsü samanlıkta bile 5 ay boyunca aktif kalabiliyor. Rüzgar, hayvan gübresi ve arazide kullanılan ekipmanlarla taşınabiliyor. Bu nedenle karantina, tecrit ve dezenfeksiyon kurallarına sıkı sıkıya uyulmalıdır. Hayvanların kontrolsüz hareketleri kesinlikle engellenmelidir" dedi.

Adana'nın Feke ve Karaisalı ilçelerine bağlı bazı köylerde hastalık vakalarının görüldüğünü söyleyen Köse, bu bölgelerin 10 kilometrelik karantina alanı ilan edildiğini belirtti. Kurban Bayramı sonrası vakalarda artış yaşandığını belirten Köse, "Kontrolsüz hayvan hareketleri bu artışın temel nedenidir" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
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