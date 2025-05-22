Samsun'da Kestane Gal Arısına Karşı Biyolojik Mücadele Başlatıldı

Samsun'da Kestane Gal Arısına Karşı Biyolojik Mücadele Başlatıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da, Asya kökenli kestane gal arısının zararlarını önlemek amacıyla biyolojik mücadele başlatıldı. Üretilen 'torymus sinensis' böcekleri, kestane ağaçlarının dallarına bırakıldı.

SAMSUN'da görülmeye başlayan kestane gal arısı için biyolojik mücadele başlatıldı. Üretilen 'torymus sinensis' böcekleri, tek tek gal olan kestane ağaçlarının dallarına bırakıldı.

Türkiye'de ilk kez 2013 yılında Yalova'da görülen Asya kökenli kestane gal arısı, özellikle Karadeniz Bölgesi'ndeki kestane ormanlarında ciddi zarara yol açtı. Kestanede verim kaybı yaşanırken, 5 bin 343 hektarlık kestane ormanına sahip Samsun'da, Salıpazarı ve Ondokuzmayıs ilçelerinde kestane gal arısı görülmeye başlandı. OMÜ Ziraat Fakültesi ile Samsun Orman İşletme Müdürlüğü, kestane gal arısı ile mücadele etmek için biyolojik çalışma başlattı. Bu kapsamda Orman Zararlıları ve Biyolojik Mücadele Laboratuvarı'nda üretilen 'torymus sinensis' böcekleri, OMÜ Ali Nihat Gökyiğit Araştırma İstasyonu'ndaki kestane bahçelerinde doğaya salındı. Orman İşletme Müdürlüğü yetkililerin de katıldığı programda böcekler, tek tek gal olan dallara bırakıldı.

'VERİMİ YÜZDE 50 İLE 70 DÜŞÜREBİLİYOR'

OMÜ Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ümit Serdar, "Bu gal arısı, tomurcukları deforme ediyor ve kırmızı renkli galler oluşturuyor. Ağaçlarda da doğru dürüst yapraklanma da olmuyor. Verimi yüzde 50 ile 70 düşürebiliyor. Dolayısıyla çok ciddi bir zararlı. 2013 yılında ülkemize giriş yaptı. İlk önce Yalova ilinde tespit edildi. Daha sonra da Karadeniz Bölgesi'ne de taşınmış oldu. Bu zararlıyla mücadelede, biyolojik mücadele çok önemli. Türkiye kestanenin gen merkezi. Anadolu kestanesinin gen merkezidir. Ülkemizde yaklaşık 70-75 bin ton kadar kestane üretimi var; ama şu anda kestaneliklerimiz gal arısı zararlısı tehdidi altında. Bu zararlıya karşı Orman Genel Müdürlüğü laboratuvarlarında 'torymus sinensis' diye bir böcek üretimi yapıldı" dedi.

'5 İLA 7 YIL İÇERİSİNDE YOK EDECEK'

Laboratuvarda toplam 3 bin 950 adet torymus sinensisler'in üretildiğini belirten Prof. Dr. Ümit Serdar, "Bu böcek salındıktan sonra yaklaşık 5 ila 7 yıl içerisinde yok edecek. Böyle bir zamanlama var. Dolayısıyla hemen, bu sene buna cevap alabilmemiz mümkün değil. Şimdi salımı yapacağız. Bu salım yapıldıktan sonra böcekler bunlar içerisinde yumurta bırakacaklar ve bu yılın sonunda arkadaşlarımız toplayacaklar ve bunun içerisinden tekrar torymus sinensis böceği üretecekler. Burada oluşturulan galleri, yıl sonuna doğru toplamaya çalışacağız. Bu şekilde biyolojik mücadele çalışmalarımız devam edecek" diye konuştu.

Haber-Kamera: Gökhan İÇKİLLİ / SAMSUN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
ABD Kovid aşılarına 'Genç erkeklerde kalp hasarı' uyarısı ekleyecek

ABD Kovid aşılarına "Genç erkeklerde kalp hasarı" uyarısı ekleyecek
Bu telefonların kullanım ömrü 10 gün sonra doluyor

Aman dikkat! Bu telefonların kullanım ömrü 10 gün sonra doluyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Miley Cyrus yaşadığı sağlık krizini ilk kez açıkladı

Hayranlarından yıllarca sakladığı sağlık sorununu ilk kez açıkladı
Premier Lig'de 17. sırada olan Tottenham, Şampiyonlar Ligi biletini kaptı

Liginde 17. sıradaydı! Şampiyonlar Ligi biletini kaptılar
Gittiği restorandan tuvalet kağıdı çaldı! Herkes aynı soruyu soruyor

Gittiği restorandan tuvalet kağıdı çaldı! Herkes aynı soruyu soruyor
Soykırımla suçladı! Trump şimdi de Güney Afrika lideriyle kavga etti

İkinci Zelenski vakası! Soykırımla suçladı, zorla video izletti
Ferdi Tayfur'un vefat etmeden önce damadına dava açtığı ortaya çıktı

İşte Ferdi Tayfur hakkında bilinmeyen sürpriz gerçek
Eskişehir'de bulunan 5 bin yıllık ekmek aynı tarifle yeniden üretildi

Anadolu'da bulundu! Tarihte başka bir örneği yok
'Evi şeytanlar bastı' diyerek sinir krizi geçirdi, polisi 7 yerinden bıçakladı

"Evi şeytan bastı" diyerek kriz geçirdi, polisi 7 yerinden bıçakladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.