Prof. Dr. Cihan 'Her yıl iki kez asrın felaketini yaşıyoruz

DÜZCE(İHA) – Prof. Dr. Fatma Gökşin Cihan, tütün kullanımını günümüzde insanlığın karşı karşıya olduğu en büyük önlenebilir halk sağlığı sorunu olarak nitelendirerek sigaranın yol açtığı sağlık, ekonomik ve çevresel zararların boyutlarına dikkat çekti.

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Fatma Gökşin Cihan, tütün ve tütün ürünlerinin insan sağlığı üzerindeki zararlarına ilişkin önemli bilgilendirmede bulundu.

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Sigara Bırakma Polikliniği Sorumlu Hekimi ve Tütün Bağımlılığı ve Tedavisi Eğitici Hekimi Cihan, tütün kullanımını, bugün insanlığın karşılaştığı en büyük önlenebilir halk sağlığı sorunu olarak ifade etti. Tütün kullanımını günümüzde insanlığın karşı karşıya olduğu en büyük önlenebilir halk sağlığı sorunu olarak nitelendiren Cihan, sigaranın yol açtığı sağlık, ekonomik ve çevresel zararların boyutlarına dikkat çekti.

Sigara dünyada her yıl 8 milyondan fazla insanın ölümüne yol açıyor

Covid-19 pandemisinin üç yılda dünya genelinde yaklaşık 6,5 milyon kişinin yaşamını yitirmesine neden olduğunu hatırlatan Cihan, sigaranın ise her yıl dünya genelinde 8 milyondan fazla insanın ölümüne yol açtığını belirterek, "Bu, kesintisiz ve kronik bir pandemidir" dedi.

Türkiye'de tütün kullanımının yol açtığı can kayıplarının büyüklüğüne dikkat çeken Prof. Dr. Cihan, "6 Şubat depremlerinde 45 bin vatandaşımızı kaybettik ve haklı olarak bunu 'Asrın Felaketi' olarak adlandırdık. Ancak ülkemizde tütün kullanımı nedeniyle her yıl yaklaşık 100 bin insanımız hayatını kaybediyor. Başka bir ifadeyle her yıl iki kez asrın felaketini yaşıyor, her 5 dakikada bir vatandaşımızı toprağa veriyoruz" ifadelerini kullandı.

Doğaya büyük zarar veriyor

Tütün kullanımının yalnızca sağlık açısından değil çevresel açıdan da ciddi sonuçlar doğurduğunu belirten Prof. Dr. Cihan, Türkiye'de her gün yaklaşık 90 ton sigara izmaritinin doğaya ve çevreye bırakıldığını, bunun yıllık bazda yaklaşık 5 bin çöp kamyonu hacmine karşılık geldiğini söyledi. Ayrıca üretilen her 3 bin paket sigara için bir ağacın yok edildiğini ifade eden Cihan, çocukların da ciddi risk altında olduğunu belirterek Türkiye'de her 100 çocuktan 46'sının sigara dumanına maruz kaldığını kaydetti. Tütün kullanımının sağlık sistemine önemli bir yük getirdiğini vurgulayan Cihan, tedavi maliyetleri, iş gücü kayıpları ve ekonomik zararların halk sağlığını ve ülke ekonomisini olumsuz etkilediğini belirtti. Özellikle gençler arasında sigaraya başlama yaşının düşmesinin gelecek açısından ciddi bir tehdit oluşturduğunu ifade etti. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı