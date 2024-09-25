Ozempic ve Sahte İlaçlar: Kalp Sağlığına Etkisi ve Fiyat Tartışmaları

"Zayıflama iğnesi" olarak da bilinen Ozempic, öncelikle Tip 2 diyabet tedavisinde kullanılmak amacıyla tasarlandı.

Ozempic'in Wegovy ve Rybelsus markaları altında satılan diğer reçeteli ilaçlar gibi aktif maddesi semaglutid.

Semaglutid kan şekeri seviyesine etki ederek iştahın kontrol edilmesine yardımcı oluyor.

2021’de yayımlanan semaglutid denemesinde, 68 haftalık süreçte bu ilacı alan hastaların ortalama %15, plasebo verilenlerin de %2 kilo verdiklerini gösterdi.

Bazı katılımcılarsa başlangıç kilolarına kıyasla vücut ağırlığının %20’sini verdi. 2023'te yayımlanan bir araştırmada da semaglutidinin kardiyovasküler (kalp ve damar) hastalık geçmişi olanlardaki kalp krizi ve felç riskini beşte bir azalttığı saptandı.

Ozempic de kan şekerini düşüyor ve insülini düzenliyor.

Haftalık kullanılan ilaç, bağırsaklarda doğal olarak üretilen glukagon benzeri peptit-1 adlı bir hormonu taklit ederek beyne tok olunduğu mesajı yolluyor.

Böylece mideyi daha yavaş boşaltmaya teşvik ederek iştahı sınırlıyor.

Yeni bir araştırmaya göre, obezite tedavisinde kullanılan ilaçlar, verilen kilodan bağımsız olarak kişilerde kalp krizi ve felç riskini azaltabiliyor.

İlaçların ana maddesi olan semaglutidin kan şekeri, kan basıncı veya iltihaplanma üzerinde olumlu bir etkisinin yanı sıra kalp kası ve damarları üzerinde doğrudan etkileri olabileceği keşfedildi.

Diğer yandan son veriler ilaç bırakıldıktan sonra hızla kilo alımının yeniden başladığını gösteriyor.

İlaç son olarak ABD'deki satış fiyatıyla tartışma konusu oldu. Ozempic'in ABD'deki satış fiyatı Avrupa'daki fiyatının 10 katından fazla.

ABD'deki satış fiyatı sorgulandı

Diyabet ve obezite tedavisinde kullanılan Wegovy ve Ozempic ilaçlarının ABD'deki satış fiyatları ABD Federal Ticaret Komisyonu'nun açtığı davayla tartışmaya açıldı.

Komisyon, ülkenin en büyük sigorta şirketleri ve ilaç şirketleri arasında pazarlık yapan firmaları, özellikle insülin ilaçlarının fiyatlarını şişirmekle suçladı. Buna göre firmalar kendi gelirlerini maksimize etmeye çalışıyordu.

ABD'de Wegovy'nin fiyatı aylık 1,349 dolara kadar çıkarken, İngiltere'de ya da Almanya'da aynı ilaç 92 dolarlık fiyat etiketiyle satılıyor.

İki ilacın da yapımcısı Danimarkalı Novo Nordisk, 25 Eylül'de ABD Senatosu tarafından sorgulandı.

ABD Kongresi'ndeki sorgulama sırasında, kongre üyeleri Novo Nordisk yöneticisi Lars Jørgensen'den ilacın fiyatlarını düşürmeyi taahhüt etmesini istedi ancak Jørgensen böyle bir vaatte bulunmadı.

Novo Nordisk, zayıflama ilaçlarının başarısı sayesinde 2023 yılında Fransız lüks üreticisi LVMH'ı geçerek Avrupa’nın en değerli firması olmuştu.

WHO: Sahte zayıflama ilaçları sağlığı tehdit ediyor

Son dönemde Ozempic'in özellikle diyabet hastası olmayan kişiler arasında da zayıflama ilacı olarak yaygın şekilde kullanıldığı gözlendi.

Bu da Tip 2 diyabet hastası olup Ozempic kullanmak isteyen bazı kişilerin ilacı bulamamalarına neden oldu ve ilacın sahte versiyonları için bir pazar yarattı.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), son dönemin popüler zayıflama ilacı Ozempic'in sahte versiyonlarına dikkat çekiyor.Küresel çapta uyarı mesajı yayımlayan WHO, sahte ilaçların sağlık tehdidi oluşturabileceğini vurguluyor.

WHO, Ozempic'in internette veya sosyal medyada bazı belirsiz sitelerin önerisi üzerine değil sadece doktor tavsiyesiyle kullanılması gerektiğini söylüyor.

WHO'nun temel ilaçlar ve sağlık ürünlerinden sorumlu başkan yardımcısı Doktor Yukiko Nakatani, " Sağlık uzmanlarına, düzenleyici-denetleyici kurumlara ve kamuoyuna bu sahte ilaçlardan haberdar olmalarını tavsiye ediyoruz" diyor.

Örgütün uyarı mesajında, Ozempic'in bazı sahte versiyonlarının, semaglutid maddesi içermeyebileceği veya insülin gibi başka ilaçlar içerebileceği, bunun da sağlık için "öngörülemeyen" etkilere yol açabileceği vurgulanıyor.

WHO, 2022'den bu yana Ozempic'in sahte versiyonlarının üretiminin arttığına dair haberleri yakından izliyor.

İngiltere, ABD ve Brezilya'da bazı sahte ilaçlara el konulmuştu.

Ekim 2023'te İngiltere'de el konulan sahte ilaçların, Avusturya ve Almanya'da bilinen tedarikçilerden geldiği ve gerçek ilaçlar gibi paketlendiği açıklanmıştı.

Ozempic'in daha yüksek dozdaki versiyonu Wegovy ise obez veya fazla kilolu olan ve buna ek kronik hastalıkları olan kişiler için geliştirilmişti.

Wegovy, İngiltere'de Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) bünyesinde özel zayıflama kliniklerinde kullanılıyor.