Osteoporozun Ekonomik Etkileri ve Alınacak Önlemler

Türkiye Osteoporoz Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yeşim Gökçe Kutsal, dünya genelinde 50 yaş üzeri her 3 kadından ve 50 yaş üzeri her 5 erkekten 1'inin osteoporotik kırık geçirdiğini belirterek, "Türkiye'de yapılan araştırmalara göre, 5 yıl içinde 1,35 milyon osteoporoza bağlı kırığın meydana geleceği ve maliyetin 2,42 milyar dolar olacağı öngörülmektedir." bilgisini verdi.

Kutsal, 20 Ekim Dünya Osteoporoz Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, Uluslararası Osteoporoz Vakfınca bu yılın temasının "Bu kabul edilemez" olarak belirlendiğini aktardı.

Osteoporozun, kemikleri zayıf ve kırılgan hale getiren bir hastalık olduğunu belirten Kutsal, "Bu durum, küçük bir düşme veya çarpmadan sonra bile kemik kırılma riskini önemli ölçüde artırır. Hastalığın belirgin bir belirtisi olmadığından birçok kişi ancak bir kırık meydana geldiğinde osteoporoz hastası olduğunu fark eder." ifadelerini kullandı.

Kutsal, osteoporoza ilişkin şu verileri paylaştı:

"Uluslararası Osteoporoz Vakfının verilerine göre, dünya genelinde 55 yaş üzerindeki bireylerde her yıl 37 milyon kadar kırılganlık kırığı meydana gelmekte olup bu, dakikada yaklaşık 70 kırığa karşılık gelmektedir. Dünya çapında, 50 yaş üzeri her 3 kadından ve 50 yaş üzeri her 5 erkekten 1'i osteoporotik kırık geçirmektedir. Dünya Sağlık Örgütünün osteoporoz tanımına göre, hastalık dünya genelinde 50 yaş üzeri erkeklerin yaklaşık yüzde 6,3'ünü ve aynı yaş grubundaki kadınların yüzde 21,2'sini etkilemektedir. Bu oranlar dünya nüfusuna uyarlandığında, yaklaşık 500 milyon kadının ve erkeğin osteoporozdan etkilendiği tahmin edilmektedir."

Osteoporoza bağlı kırıkların, kronik ağrı ve sakatlık, bağımsızlık kaybı, yeni kırık riskinde artış ve erken ölüm gibi yaşamı tehdit edebilen sorunlara yol açabildiğine dikkati çeken Kutsal, osteoporoz ve ilişkili kırıkların, hastaların yanı sıra aileleri ve toplumu da etkilediğine, sağlık sistemlerini de ağır ve maliyetli yükün altına koyduğuna işaret etti.

Prof. Dr. Kutsal, araştırmalara göre, hastalığın ve buna bağlı kırıkların yol açtığı tedavi maliyetinin, ABD'de yılda yaklaşık 17,9 milyar dolar, İngiltere'de yılda yaklaşık 4 milyar pound olarak belirlendiğini aktararak, "Türkiye'de yapılan araştırmalara göre 5 yıl içinde 1,35 milyon osteoporoza bağlı kırığın meydana geleceği ve maliyetin 2,42 milyar dolar olacağı öngörülmektedir." bilgisini paylaştı.

Osteoporotik kırıkların, özellikle yaşlanan nüfuslarda, dünya genelinde önemli bir sağlık yükü oluşturduğunun altını çizen Kutsal, şunları kaydetti:

"Ekonomik açıdan osteoporotik kırıklar, hastane yatışları, cerrahi müdahaleler, uzun süreli bakım ve rehabilitasyon gereksinimleri nedeniyle sağlık sistemleri üzerinde büyük bir mali yük oluşturur. Üretkenlik kaybı ve gayriresmi bakım ihtiyacı gibi dolaylı maliyetler bu ekonomik yükü daha da artırır. Sosyal yük olarak da bireyin ötesine geçer. Aileler duygusal stres ve maddi zorluk yaşarken, toplumlar artan sağlık ve sosyal hizmet talepleriyle karşı karşıya kalır."

Hastalıktan korunmada en etkin yol, kemik yapısının güçlendirilmesi

Kutsal, hastalıktan korunmada en etkin yolun sağlam kemik yapısı ve kemik yapısının güçlendirilmesi olduğuna işaret etti.

Sağlam kemiklerin, aktif, bağımsız ve sağlıklı bir yaşamın temeli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Kutsal, bunun için her gün mutlaka hareket edilmesi, dengeli beslenilmesi gerektiğini belirtti.

Kutsal, hekim kontrolünde gerekli görüldüğünde yeterli kalsiyum, D vitamini ve protein alınması gerekliliğinin önemini de vurguladı.