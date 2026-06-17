Ortaca'da Turunçgil üreticilerine entegre mücadele ve BİYOTOP eğitimi

Ortaca'da Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu'nda, Tarım ve Orman Bakan Danışmanı Muharrem Selçuk'un katılımıyla 'Turunçgilde Entegre Mücadele ve BİYOTOP Uygulamaları' konulu bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Turunçgil üretimi yapılan ilçelerden üreticilerin yoğun ilgi gösterdiği toplantıda, BİYOTOP uygulamaları ile biyolojik mücadele yöntemlerinin önemi ele alındı. Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Teknik Koordinatörü Ali Öztop tarafından gerçekleştirilen sunumda, faydalı böcek salımının zararlılarla mücadeledeki rolü ve sürdürülebilir üretime katkıları hakkında katılımcılara bilgi verildi.

Toplantıda ayrıca turunçgil üretiminde karşılaşılan sorunlar değerlendirilirken, üreticiler ve uzmanlar çözüm önerileri üzerine görüş alışverişinde bulundu. Katılımcılar, entegre mücadele yöntemlerinin yaygınlaştırılması ve çevre dostu uygulamaların artırılmasının sektör açısından önemine dikkat çekti.

Programa üreticilerin yanı sıra İl Müdür Yardımcısı Erizan Yılmaz, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Süreyya Can, ilçe müdürleri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı