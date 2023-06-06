Optisyenler sahte güneş gözlükleri konusunda uyarıyor

Aksaray'da optisyenlik yapan Fikret Doğan ve Gürdal Korkmaz, sahte güneş gözlüklerinin insan sağlığını riske attığını belirterek vatandaşları uyardı. Göz sağlığını korumak için çocukların 6 ayda bir, yetişkinlerin ise 12-18 ay arasında muayene olması gerektiği ifade edildi.

KEMAL ONUR ATALAY

Aksaray'da yıllardır optisyenlik yapan Fikret Doğan ve Gürdal Korkmaz, sahte güneş gözlükleri konusunda vatandaşları uyardı. Korkmaz, "Bizlerin 300 TL'ye sattığımız ürünleri bijuteri veya alışveriş merkezleri 50 TL'ye replika satıyor. Bu insanların sağlıklarını riske atacak bir durum, çünkü sahte gözlük takmak sarı noktalara ve katarakt gibi hastalıklara yol açabiliyor" dedi.

Yaz aylarının gelişiyle birlikte güneş gözlüklerine olan ihtiyaç da arttı. Optisyenler sahte güneş gözlükleri konusunda vatandaşları uyarıyor.

"SARI NOKTALAR VE KATARAKT GİBİ HASTALIKLARA YOL AÇIYOR"

Aksaray'da optik dükkanı bulunan Fikret Doğan, "20 yıldır bu işin içindeyim. Güneş gözlükleri sağlık için önemli. Ultraviyole ve mor ötesi ışınları kırması için kullanılması gerekiyor, sertifikalı ve lisanslı ürünlerin alınması gerekmektedir. Sahte güneş gözlükleri ultraviyole ve mor ötesi ışınları tam kıramadığı için sarı noktalar ve katarakt gibi hastalıklara yol açabilir" dedi.

"ÇOCUKLAR 6 AYDA, YETİŞKİNLER 12-18 AYDA BİR MUAYENE OLMALI"

Göz sağlığını korumak ve göz hastalıklarını önlemek için çocukların 6 ayda bir muayene olması gerektiğini belirten optisyenler, numaralı gözlük kullanan yetişkinlerin ise 12-18 ay arasında düzenli muayenelerini yaptırması gerektiğini ifade etti.

Optisyen Doğan ise, devlet ödemesinin 3 yıldan 2 yıla düşürüldüğünü ifade ederek, "Şu an 150 TL civarında bir ödeme alıyoruz. Güneş gözlükleri 500 TL'den başlayıp yukarılara doğru çıkıyor müşterilerimiz ithal ürün tercih ettiği için fiyatlar yüksek kalıyor" açıklamasında bulundu.

DEVLET SAHTE GÖZLÜK İŞİNE EL ATMALI

Aksaray'da 29 senedir optik dükkanı bulunan Gürdal Korkmaz ise şunları söyledi:

"Güneş gözlükleri yazın insanların gözlerini güneşten korur. Güneş gözlükleri sadece yazın takılmaz kışın takılması da çok önemlidir. Kar beyazı insanın gözlerini çok etkiler. Güneş gözlüğü, gözlükçüler dışında satılmamalıdır. Bizim dışımızda satılan güneş gözlükleri gerçek değildir. Devletin veya sağlık müdürlüğünün bu işe bir el atması gerekmektedir. Bizlerin 300 TL'ye sattığımız ürünleri bijuteri veya alışveriş merkezleri 50 TL'ye replika satıyor. Bu insanların sağlıklarını riske atacak bir durum, çünkü sahte gözlük takmak sarı noktalara ve katarakt gibi hastalıklara yol açabiliyor."

"EN UCUZ GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ 300 LİRADAN BAŞLIYOR"

Güneş gözlüklerinin fiyatlarına değinen Korkmaz, "Güneş gözlüklerimiz 350 TL'den başlıyor ve üst rakamlara kadar çıkıyor" derken; devletin verdiği katkıyla ilgili de "Devletin fazla bir ödemesi yok. Vatandaşın piyasa pahalı olduğu için fazla bir tepkisi yok. Vatandaşımız en ucuz bir gözlük alsa 250-300 TL bandında fiyatlar başlıyor" dedi.