Opr. Dr. Yusuf Aşık, boy kısalmasının 50 yaşından sonra belirginleştiğini söyledi

Özel İmperial Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Opr. Dr. Yusuf Aşık, insanlarda yaş ilerledikçe boy kısalmasının normal ve beklenen bir durum olduğunu belirterek, bu sürecin özellikle 50 yaşından sonra daha belirgin hale geldiğini, 60 yaşından sonra ise daha hızlı ilerlediğini söyledi.

Boy kısalmasının hangi yaşta başlayacağının kişinin fiziksel aktivitesine göre değiştiğini belirten Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Opr. Dr. Yusuf Aşık, özellikle genç yaşlardan itibaren düzenli spor yapan kişilerde bu sürecin daha yavaş ilerlediğini ifade kaydetti. Omurga çevresindeki kas dokusunun gücü, disklere binen yük ve beslenme şartlarının da boy kısalmasını etkileyen faktörler arasında yer aldığını belirten Aşık, D vitamininin de bu süreçte önemli bir rolü bulunduğunu söyledi. Aşık, birçok faktörün etkili olduğu boy kısalmasının genellikle 50 yaşından sonra daha belirgin görülürken, 60 yaşından sonra daha hızlı ilerleyebildiğini kaydetti.

"Yaklaşık 3 santimetreye kadar boy kısalması yaşanabiliyor"

Boy kısalmasının yaklaşık 3 santimetreye kadar olabileceğine dikkat çeken Opr. Dr. Aşık, "Normalde sırt ve bel bölgemizde toplam 33 omur bulunuyor. Bunların arasında diskler yer alıyor. Diskler gençlik döneminde belirli bir kalınlığa sahip oluyor. Yaş ilerledikçe disklerin içerisindeki sıvı miktarı azaldığı için aralarında bir miktar daralma meydana geliyor. Her bir disk aralığında 1 milimetrelik daralma olması durumunda, yalnızca bu nedenle yaklaşık 3 santimetreye kadar boy kısalması yaşanabiliyor. Ayrıca omurganın kendi yapısında da çökmeler meydana gelebileceği için boy kısalması yaşanması normal ve beklenen bir durumdur" diye konuştu.

Özellikle genç yaşlardan itibaren spor yapan kişilerde bu süreç daha yavaş ilerliyor

Genç yaşlarda spor yapanlarda sürecin daha yavaş ilerlediğini ifade eden Opr. Dr. Aşık, "Bu durum kişinin fiziksel aktivitesine göre değişiyor. Özellikle genç yaşlardan itibaren spor yapan kişilerde bu süreç daha yavaş ilerliyor. Omurga çevresindeki kas dokusunun gücü, disklere binen yük ve beslenme şartları bu süreçte etkili oluyor. D vitamini de önemli faktörlerden biri. Birçok etken bulunmakla birlikte bu durum genellikle 50 yaşından sonra daha belirgin görülmeye başlıyor. 60 yaşından sonra ise daha hızlı ilerlediğini biliyoruz. Diskler arasındaki mesafe iyice azaldığında veya ileri derecede dejenerasyon meydana geldiğinde süreç farklı bir boyuta geçiyor. Ancak tamamen durması söz konusu değil. Çünkü bu kez omurganın kendi yapısında çökmeler başlayabiliyor. Buna bağlı olarak kifoz (kamburluk) veya omurganın yapısındaki küçülmeler nedeniyle boy kısalması devam edebiliyor. Dolayısıyla bu sürecin tamamen durması söz konusu değil" dedi.

"Yaşlılarda düşmeye bağlı kırıklar ölümcül sonuçlara yol açabiliyor"

Yaşlılarda özellikle kemik erimesine bağlı olarak meydana gelen düşmelerin ciddi kırıklarla sonuçlanabileceğine dikkat çeken Opr. Dr. Aşık, basit bir hareketin, hafif bir çarpmanın veya denge kaybının bile kırığa neden olabildiğini belirtti. Kırığa bağlı gelişebilen bazı metabolik değişikliklerin böbrekler üzerinde de olumsuz etkiler oluşturabildiğini belirten Aşık, emboli ve kırığa bağlı diğer komplikasyonların ölümcül sonuçlara yol açabileceği uyarısında bulundu. Aşık, "Özellikle yaşlılarda kalça kırıklarını sık görüyoruz. Bunun en önemli nedenlerinden biri kemik erimesidir. Kemik erimesine bağlı olarak kırıklar ve düşmeler daha sık yaşanıyor. Bazen basit bir hareket veya hafif bir travma bile doğrudan kırığa neden olabiliyor. Özellikle halıya takılma, bir yere çarpma, ani hareketler veya denge kaybı nedeniyle düşmeler meydana gelebiliyor. Bu düşmelere bağlı olarak kırıklar oluşabiliyor. Bazı nörolojik hastalıklarda denge problemi yaşayan kişiler de bu nedenle düşebiliyor. Denge kaybı sırasında yapılan ani hareketler, zaten zayıflamış olan kemiklerde kırılmalara yol açabiliyor. Yaşlılarda eşlik eden diğer hastalıklar ve sağlık sorunları nedeniyle bu riskler daha da artıyor. Ölümcül olabilir. Özellikle emboli riski bulunuyor. Ayrıca kırığın oluşturduğu bazı metabolik değişikliklerin böbrekler üzerinde olumsuz etkileri olabiliyor. Emboli riski ve kırığa bağlı gelişebilecek diğer komplikasyonların tamamı ölümcül olabilecek sorunlardır" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı