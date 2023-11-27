Marmaris'te Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı Yapıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bağımlılıkla mücadele komisyonu Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya başkanlığında toplandı. Emniyet, Jandarma, Milli Eğitim ve İlçe sağlık ekipleri 2023 yılındaki bağımlılıkla mücadele dahilinde yapılan faaliyetlerin sunumu yapıldı. Kaymakam Kaya 'Amacımız bağımlılık oluşmadan önüne geçmek" dedi.

Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya başkanlığında toplanan, ilçedeki kamu kurumu temsilcileri Marmaris'te 2023 yılında bağımlılıkla mücadele dahilinde yapılan faaliyetleri ile ilgili sunumlar yaptı.

Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya bu toplantıların, her il ve ilçede 3 ayda bir yapılması planlandığını belirterek 'İlçemize gelen misafirlerimiz için öğrencilerimiz ve halkımız için bağımlılıkla mücadele ile ilgili neler yapabileceğimizi, neler yapıyoruz ve bunu doğru bir şekilde nasıl anlatabiliriz konularında hız kesmeden çalışıyoruz. Bağımlılıkla mücadelede yöntem ve ödüller konusu üzerine ilerleme kaydettik. İlçe milli eğitim müdürlüğümüzün rehberlik araştırma merkezindeki yetkili uzman öğretmenler ile beraber okullarımızda ve Gençlik sporun tesislerinde bu yönde çalışmalarımıza başlıyoruz. Zor bir süreç, bağımlı olmadan bağımlılığı tanımadan gençlerimizi koruma üzerine çalışacağız. Hep negatif konuşuyoruz, olanı konuşuyoruz. Maddeyi tanıdıktan sonra kurtarmamız zor oluyor, bizim temel felsefemiz maddeyi tanımadan, maddeyle buluşmadan o kişiyi eğitip yönlendirip, rehberlik yapmak istiyoruz " şeklinde konuşarak ilçe genelinde mücadele çalışmalarının sürdüğünü iletti. - MUĞLA