Mali'den Trabzon'a Gelen Daouda Keita'nın Başarılı Tedavisi

Batı Afrika ülkesi Mali'de geçirdiği motosiklet kazasının ardından tedavisi için ailesiyle Trabzon'a gelen Daouda Keita'nın, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'nde 1 ay süren tedavisi başarıyla tamamlandı.

Mali'de Aralık 2024'te motosiklet kazası geçiren 21 yaşındaki Keita, aradan geçen süreçte beyin ve ortopedi alanlarında ameliyatlar oldu.

Ameliyatların ardından burun kanaması, denge kaybı ve yürüme güçlüğü devam eden Keita, yakınlarının tavsiyesi üzerine ailesiyle birlikte Trabzon'a geldi.

Anne ve babasıyla Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'ne başvuran Keita, yapılan tetkiklerin ardından kulak burun boğaz, nöroloji, beyin cerrahisi ve ortopedi bölümlerinde yaklaşık 1 ay tedavi gördü.

"Burada aldığım tedaviden memnun kaldım"

Tedavisinin son aşamasında ayak kemiklerinden başarılı bir operasyon geçiren Keita, AA muhabirine, kazanın ardından Mali'de aylarca tedavi gördüğünü söyledi.

Şikayetlerinin geçmemesi üzerine tedavi için Trabzon'a geldiklerini anlatan Keita, burada aldığı tedaviden çok memnun kaldığını ifade etti.

Keita, daha önce denge kaybı, burun kanaması ve yürüme güçlüğü şikayetleri yaşadığını dile getirerek, "Herkese teşekkür ediyorum. Bize çok iyi baktılar. Buradaki tedaviden çok memnun kaldım çünkü yürüyemiyordum. Ameliyattan sonra şu an normal yürüyorum." diye konuştu.

"Her şey çok güzel ve iyi geçti"

Baba Ousmane Keita da hastanenin başarılarını çevresinden sürekli duyduğunu, o nedenle de oğlunun tedavisi için kente geldiklerini belirtti.

Aldıkları tedaviden memnun kaldıklarını aktaran Keita, "Burada her şey çok güzel ve iyi geçti. Kaza geçirdiği için kontrol amacıyla genel tarama yaptılar. Çok şükür her şey iyi. Burada da ameliyat geçirdi. Hepsi iyi geçti, memnun kaldık. Her şey iyi gidiyor. Trabzon'da 1 ay kaldık. Herkese teşekkür ederim." dedi.

"İleri sağlık hizmetinde bölgede hastanemiz kapasitesinde bir hastane yok"

KTÜ Farabi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Celal Tekinbaş da üçüncü basamak bir referans hastane olduklarını söyledi.

Sağlık turizmi alanında 4 yıldır hizmet verdiklerini vurgulayan Tekinbaş, şöyle devam etti:

"Normal sağlık hizmetleri veriyoruz ama ileri sağlık hizmeti konusunda bölgede hastanemiz kapasitesinde bir hastane yok. Gerek yetişmiş insan gücü gerek hastanemizin fiziki kapasitesindeki yeterlilik, gerekse de tıbbi cihazlar konusundaki ileri düzey ülkemize sağlık turizmi açısından gelen hastaların burada daha ileri tedavi görebilme imkanı doğuyor."

Tekinbaş, bölgesel yakınlık nedeniyle en fazla Gürcistan'dan gelen hastalara sağlık turizmi hizmeti verildiğine, bu ülkeyi Suudi Arabistan, Azerbaycan, Almanya ve Umman'ın takip ettiğine dikkati çekti.

Hastaların memnuniyetine önem verdiklerine işaret eden Tekinbaş, bu noktada da her geçen gün hizmetlerin arttığını kaydetti.

Prof. Dr. Tekinbaş, Mali'den gelen Keita ailesine başarılı bir tedavi hizmeti sunduklarını belirterek, "Aynı zamanda konuk ettik. İlimizi gezdirdik, ilimizin güzellikleri ile tanıştırdık. Sağlıklı, sıhhatli bir şekilde şimdi de ülkelerine uğurluyoruz. Oldukça memnun olarak buradan ayrılmaları daha sonra gelecek hastalara şifa olmamız için de bir vesile olacaktır. Onun için 'hep daha iyiye' hedefiyle çalışmalarımızı devam ettiriyoruz." diye konuştu.