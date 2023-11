LÖSEV'in 25. yıl gala gecesi Antalya'da düzenlendi

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV), kuruluşunun 25'inci yılı dolayısıyla Antalya'da gala gecesi programı düzenledi.

Muratpaşa ilçesindeki bir otelde gerçekleştirilen programda, 25 yılı geride bırakan LÖSEV'in çeyrek asırlık yolculuğu, "sevgi, iyilik, umut ve mücadele" temalarıyla anlatıldı.

LÖSEV Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Üstün Ezer, burada yaptığı konuşmada, LÖSEV'in kuruluşundan bu yana büyük emekler verildiğini ve bu mücadelenin sonunda çocukları sağlıklı görmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

LÖSANTE Hastanelerinde lösemideki başarı oranının yüzde 94'lere ulaştığını aktaran Ezer, "Dünyanın çok sayılı hastanelerinde bu başarı var. Türkiye'de bunu başarmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Her şey para demek değildir ama her türlü desteğin ucunda sizin bağışlarınız yer alıyor. Sizler desteklerinizle bu çocuklara hayat verdiniz, bizlere inandınız. Güvendiniz. ve yüzde 94 başarıyı elde ettik. Burada asıl başarı çocuklarımızın. Onlar lösemi canavarıyla savaşırken umutlarını hiç kaybetmediler. 'Biz iyileşeceğiz,' dediler. Savaştılar ve başardılar." diye konuştu.

Ezer, bu kapsamda başarı oranının yükselmesi için kök hücrelerin çoğaltılması ve organ yetmezliklerinin giderilmesi gibi alanlarda çalışmalar yürüttüklerini dile getirdi.

Üstün Ezer, Antalya'da bir Lösemili Çocuklar Köyü kurmak istediklerini belirterek, "Bürokrasiden veya bağışçılarımızdan bir arsa istiyoruz. Lösemili çocuklara okul yapabilmek, lösemili çocuklar köyü, bedava hizmet veren bir hastane yapabilmek için yüzlerce ve binlerce çocuğun hayatını kurtarmak için istiyoruz. Yemyeşil bir bahçenin içerisinde bunu gerçekleştirmek istiyoruz." dedi.

"Gazze'deki o çocukların, zavallı insanların halini görerek perişan oluyoruz"

Etkinlikte sahne alan şarkıcı Nilüfer ise böyle özel bir gecede yer almanın gururunu yaşadığını söyledi.

Dünyadaki tüm çocukların en iyiye layık olduğunu dile getiren Nilüfer, "Gazze'deki o çocukların, zavallı insanların halini görerek perişan oluyoruz. Çocuk her yerde çocuktur ve her zaman her çocuk en iyisine layıktır. Bugün yaptığım paylaşımda ağır bir sözcük söyledim ama artık dayanamadım. Belki siz de görmüşsünüzdür, son gördüğüm bebek görüntülerinden sonra artık dayanılmaz bir hale geldi. 21. yüzyılda 2023 yılında bu kadar çağ dışı, bu kadar ilkel, bu kadar vahşi nasıl olabiliyorlar diye düşünmeden edemiyorum. Bir an önce bu savaşın, bu soykırımın bitmesini, bu insanların refaha kavuşmalarını ve hatta bir vatan sahibi olmalarını diliyorum bütün kalbimle." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından şarkıcı Nilüfer sevilen şarkılarını seslendirdi.

Lösemiyi yenen çocukların dans gösterisi yaptığı etkinlikte, LÖSEV eğitim kurumlarında eğitim alan Lösemili Çocuklar Korosu da müzik dinletisi sundu.