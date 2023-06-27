LÖSEV, Bodrum'da lösemili çocuklar için Kurban Bayramı etkinliği düzenledi

LÖSEV tarafından Bodrum'da düzenlenen Kurban Bayramı etkinliğine, Türkiye'nin dört bir yanından zorunlu tedavi süreci devam eden ya da iyileşen lösemili çocuklar katıldı. Otel işletirken kansere yakalanan iş insanı Memduh Hacıibrahimoğlu'nun bağışladığı butik otel, LÖSEV tarafından çocuklar için tatil köyü olarak yenilendi. Etkinlikler arasında denize girme, kitap okuma, spor aktiviteleri ve sanatsal etkinlikler yer aldı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, LÖSEV tarafından Kurban Bayramı için düzenlenen etkinliğe, Türkiye'nin dört bir yanından zorunlu tedavi süreci devam eden ya da iyileşen lösemili çocuklar geldi. Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı'na (LÖSEV) ait tatil köyünde bayramı geçirecek olan çocuklar hem denize giriyor hem de etkinliklere katılıyor. LÖSEV İzmir Halkla ilişkiler Koordinatör Yardımcısı Gamze Berçin Edirne, "LÖSEV olarak amacımız çocuklarımızı yaz boyunca burada ağırlamak hem de gelişimlerine katkı sağlamak" dedi.

Bodrum'da otel işletirken iki kez kansere yakalanan iş insanı Memduh Hacıibrahimoğlu (78), Turgutreis Mahallesi'ndeki 75 yataklı butik otelini 6 yıl önce LÖSEV'e bağışladı. Otel, LÖSEV tarafından çocuklar için tatil köyü olarak yenilendi. Kurban Bayramı'nda, Türkiye'nin dört bir yanından buraya gelen lösemili çocuklar arkadaşlarıyla denize girdi. Beraber kitap okuyan çocuklar, spor aktivitelerine de katıldı. Tatil köyünde, lösemi tedavisi tamamlanan ve yıllar önce tatile gelenler de gönüllü olarak çalışmalara destek veriyor.

Adana'dan gelen ve lise 1'inci sınıfa başlayacak olan Umut Demirkol (14) ise, "Burada olmaktan mutluyum. Her gün çeşitli etkinlikler yapıyoruz. Denize giriyoruz, gezilere gidiyoruz, kitap okuma saatimiz var. Bize özel sağlıklı yemekler veriliyor. Diğer arkadaşlarımızla kaynaşıyoruz, yemeklerimizi birlikte yiyoruz. Bunun benzeri her şeyi birlikte yapıyoruz. 7 yaşında lösemiye yakalandım. 2 ay sonra da LÖSEV'İ tanıdım. Beni bütün etkinliklerine çağırdılar. Tedavim bitti, iyileştim. İleride ambulans hemşiresi olmak istiyorum" diye konuştu.