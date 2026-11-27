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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde büyükbaş hayvanların sağlığının korunması ve kayıt altına alınması amacıyla şap aşılama ve buzağı küpeleme çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Tavşanlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner hekimleri tarafından ilçe genelinde yürütülen saha çalışmaları kapsamında büyükbaş hayvanlara şap aşısı uygulanırken, buzağıların da küpeleme işlemleri gerçekleştiriliyor.

Hayvan hastalıklarıyla etkin mücadele edilmesi, hayvan sağlığının korunması ve hayvancılık faaliyetlerinin kayıtlı şekilde sürdürülmesi amacıyla yapılan çalışmalarda yetiştiricilere gerekli bilgilendirmeler de yapılıyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, sağlıklı hayvan varlığının korunması ve güvenilir üretimin desteklenmesi için çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı