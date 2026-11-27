Kütahya Tavşanlı Tarım ve Orman Müdürlüğü şap aşısı ve buzağı küpeleme yapıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tavşanlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner hekimleri, ilçede büyükbaşlara şap aşısı yaparken buzağıları da küpeliyor. Çalışmalar, hayvan sağlığını korumak ve kayıtlı hayvancılığı sürdürmek amacıyla devam ediyor.
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde büyükbaş hayvanların sağlığının korunması ve kayıt altına alınması amacıyla şap aşılama ve buzağı küpeleme çalışmaları aralıksız devam ediyor.
Tavşanlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner hekimleri tarafından ilçe genelinde yürütülen saha çalışmaları kapsamında büyükbaş hayvanlara şap aşısı uygulanırken, buzağıların da küpeleme işlemleri gerçekleştiriliyor.
Hayvan hastalıklarıyla etkin mücadele edilmesi, hayvan sağlığının korunması ve hayvancılık faaliyetlerinin kayıtlı şekilde sürdürülmesi amacıyla yapılan çalışmalarda yetiştiricilere gerekli bilgilendirmeler de yapılıyor.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, sağlıklı hayvan varlığının korunması ve güvenilir üretimin desteklenmesi için çalışmaların devam ettiğini bildirdi.