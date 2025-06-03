Kurban Bayramı Öncesi Hayvan Satışı Denetimleri Yapıldı

1) İL TARIM MÜDÜRÜ SAĞLAM: KÜPESİZ HAYVAN SATIŞINA İZİN YOK

SAMSUN İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde kent genelindeki hayvan satış ve kesim yerlerinde tüm hazırlıkların tamamlandığını belirterek, "Samsun genelinde belirlediğimiz 18 hayvan satış yerinde küpesiz hayvanların girişine kesinlikle izin verilmiyorö dedi.

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, 6-10 Haziran tarihlerindeki Kurban Bayramı öncesinde yapılan denetim ve uygulamalar hakkında bilgi verdi. Samsun genelinde 18 hayvan satış noktası belirlendiğini belirten Sağlam, bu alanlarda görevli veteriner hekimlerin denetim yaptığını ifade ederek, "İl içinden gelen hayvanların pasaportları, il dışından gelen hayvanların ise pasaportlarına ek olarak veteriner sağlık raporları kontrol ediliyor. Aynı zamanda hayvanların kurbanlık vasfına uygun olup olmadığı dış görünüşü, tüy yapısı, genel sağlık durumu ve davranışları dikkate alınarak değerlendiriliyorö diye konuştu.

'TARIM CEBİMDE' UYGULAMASI İLE HAYVANLARIN TÜM BİLGİLERİ GÖRÜLEBİLİR

Kurbanlıklarla ilgili yalnızca veteriner hekimlerin değil, vatandaşların da bilgiye erişebileceğini belirten Sağlam, "Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından geliştirilen 'Tarım Cebimde' uygulaması sayesinde kulak küpe numarası girildiğinde hayvanın yaşı, doğum yeri, geldiği yer ve aşı bilgileri görülebiliyor. Vatandaşlarımızın bu uygulamayı mutlaka kullanmalarını tavsiye ediyoruz. Samsun'da kurban kesim noktaları, Diyanet İşleri Başkanlığı ile iş birliği içinde belirlenirken, kent genelinde 141 noktada kesim yapılacak. Ancak bazı köylerde kesim yeri belirlenmedi. Bu bölgelerde vatandaşlarımız küçükbaş ya da büyükbaş hayvanlarını kendi bahçelerinde, çevreyi kirletmeden, atıklarını bertaraf ederek kesebilecek. Özellikle hasta hayvanların organlarının açıkta bırakılmadan imha edilmesi gerekiyor. Bu atıkların sokak hayvanlarına verilmemesi sağlık açısından son derece önemli. Bayram süresince satış ve kesim yerlerinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri görev başında olacak. Sevk ve denetim işlemleri bayram boyunca devam edecek. Tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı şimdiden kutluyor, sağlıklı ve huzurlu bir bayram geçirmelerini diliyorumö ifadelerini kullandı.