Kırklareli’nde kadınlar, fizyoterapist eşliğinde günün yorgunluğunu attı

Kırklareli'nde "3- 9 Eylül Halk Sağlığı Haftası" kapsamında kadınlar, fizyoterapist eşliğinde spor yaparak günün yorgunluğunu attı.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası etkinlikleri münasebetiyle 'Fizyoterapist Eşliğinde Harekete Geçiyoruz' etkinliği, Kırklareli Millet Bahçesi Basketbol Sahası'nda düzenlendi. Düzenlenen etkinliğe Kırklareli İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem Cerit, İl Sağlık Müdürlüğü personelleri, Sağlık Hayat Merkezi fizyoterapisti, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı. Düzenlenen etkinlikte kadınlar, fizyoterapist eşliğinde doğru duruş, sağlıklı hareket ve günlük yaşamda uygulanabilecek egzersizler konusunda bilgilendirildi, ve egzersiz yaptı.

'Mahallemizde Hareket Var' ilkesiyle hareket edeceklerini söyleyen İl Sağlık Müdürü Cerit, "3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası için bir araya gelmiş bulunmaktayız. Bugün 6. gündeyiz ve faaliyetlerimiz devam ediyor. 3 Eylül'de Kırklareli Valisi Uğur Turan'ın öncülüğünde 'Harekete Geç' sloganı ile haftamızın açılışını yapmıştık. Bugün de Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nun, Ankara'da mahalle muhtarları ile başlattığı programın Kırklareli'nde de sürdürmeye çalışıyoruz. Birbirlerinden kıymetli 3 muhtarımız ve mahalleden vatandaşlarımız yanımızda. 'Mahallemizde Hareket Var' ilkesi ile hareket edip, Halk Sağlı Haftası'na da denk gelen haftada bedenimizi tanıyacağız ve harekete geçeceğiz" dedi.

"Bu yaklaşımı tüm topluma yaymak istiyoruz"

Cerit, "Sağlık Hayat Merkezi'nde görev yapan fizyoterapist arkadaşımız, bizlere günün yorgunluğunu atmamız için harekete geçirecek. Bu yaklaşımı tüm topluma yaymak istiyoruz. Muhtarlarımız çok önemli, çok kıymetli. Bu girişimler ile bizleri destekliyorlar. Sağlıklı yaşam adına çok büyük bir adım olarak görüyoruz. Halk Sağlığı Haftası kutlu olsun" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı