İstanbul Bilgi Üniversitesi, Dünya İlk Yardım Günü'nde sporcu yaralanmalarının önemini vurguladı

İstanbul Bilgi Üniversitesi, ilk yardım becerilerinin önemi konusunda farkındalık oluşturmak için her yıl eylül ayının ikinci cumartesi günü kutlanan "Dünya İlk Yardım Günü" kapsamında sporcu yaralanmalarındaki ilk yardımın önemi hakkında bilgi verdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, "Dünya İlk Yardım Günü", bu yıl "İlk Yardım ve Spor" temasıyla sporcuların sıkça yaşadığı yaralanmalarda uygulanabilecek temel müdahalelere dikkati çekiyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul Bilgi Üniversitesi Sağlık Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Programı Öğretim Görevlisi Özge Çelen, spor yaralanmalarında hem fiziksel hem de psikolojik ilk yardımın sporcuların iyileşme sürecinde oynadığı önemli role dikkat çekti.

Çelen, amatör ve profesyonel sporcuların en sık karşılaştığı sorunlar arasında yer alan spor yaralanmalarının, fiziksel bütünlüğün yanı sıra sporcunun performansını ve psikolojik durumunu da olumsuz etkileyebilen travmatik olaylar olduğuna, bu tip yaralanmaların, kas, kemik, eklem ve bağ dokularında meydana geldiğine ve sporcunun kariyerine devam etmesini tehlikeye sokacak kadar ciddi olabileceğine değindi.

Spor yaralanmalarında yapılacak fiziksel müdahalelerin önemine dikkat çeken Çelen, "Spor yaralanmalarının ardından uygulanan ilk yardım müdahaleleri, sporcunun iyileşme sürecini doğrudan etkiler. Bu noktada en yaygın olarak kullanılan yöntem PRICE (Koru, Dinlenme, Buz, Kompresyon, Yükseltme) protokolüdür. Bu protokolün doğru ve bilinçli bir şekilde uygulanması, iyileşme sürecini hızlandırarak sporcunun en kısa sürede sahalara dönmesini sağlar. Travmaya uğrayan bölgenin korunması, dinlendirilmesi ve soğuk uygulamalar ile ödemin azaltılması, şişliği kontrol altında tutmak ve yaralı bölgenin kalp seviyesinin üzerinde tutulması, iyileşme sürecini olumlu etkileyen temel adımlardır." değerlendirmesinde bulundu.

Spor yaralanmalarının akut ya da kronik olduğunu kaydeden Çelen, akut yaralanmaların aniden geliştiğini, kronik yaralanmaların genellikle aşırı kullanım sonucu ortaya çıktığını, her iki durumda da zamanında ve doğru müdahalenin, sporcunun sağlığını geri kazanmasında kritik rol oynadığını belirtti.

"Spor yaralanmaları hafife alınmamalı"

Bilgi Üniversitesi Fizyoterapi Programı Öğretim Görevlisi Umut Paksoy ise spor yaralanmaları sonrası yapılan hataların, sporcunun iyileşme sürecini geciktirebileceğini ve yaralanmanın daha da ciddi hale gelmesine neden olabileceğini vurguladı.

Birçok sporcunun, yaşadığı yaralanmayı hafife alarak antrenmanlara ya da müsabakalara devam ettiğini kaydeden Paksoy, "Bu durum, mevcut yaralanmanın daha da kötüleşmesine yol açabiliyor. Yaralanma sonrası yeterince dinlenmemek ve uygun tedavi almamak, hem kısa vadede hem de uzun vadede ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir. Ayrıca yanlış rehabilitasyon yöntemleri de iyileşmeyi yavaşlatabilir. Bu nedenle sporcuların yaralanmalarını ciddiye alarak doğru tedavi ve dinlenme sürecini geçirmesi hayati önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

Spor yaralanmalarının fiziksel olduğu kadar psikolojik etkilerinin de bulunduğunu belirten Paksoy, şunları kaydetti:

"Sporcuların yaşadıkları fiziksel travmaların ardından psikolojik destek almaları da iyileşme süreçlerinde önemli bir faktör. Spor yaralanmaları, sporcuların kaygı, depresyon ve izolasyon gibi duygusal zorluklar yaşamalarına neden olabilir. Yaralanma sonrası sporcular, performanslarını kaybetme korkusu yaşayabilir ve kariyerlerinin tehlikede olduğunu düşünebilir. Psikolojik ilk yardım, bu noktada sporcuların duygusal refahını koruyarak, yeniden sahalara dönme süreçlerini hızlandırabilir. Psikolojik ilk yardım, sporcuların duygusal güvenliğini sağlayarak, onlara umut aşılamayı hedefleyen bir dizi eylemi içerir. Fiziksel iyileşmenin yanı sıra, sporcunun ruh sağlığını koruyarak iyileşme sürecinin daha hızlı ve etkili olmasını sağlar."