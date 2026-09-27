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(Fon soruşturması) AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik "Türk ekonomisinden sistemik bir risk yok. Sorumlular hesap verecek. Aynı zamanda bir daha bunların tekrar edilmemesi için bütün tedbirleri alınması için çalışmaları başlatmış bulunuyoruz"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı