Evde spor yapmak için en iyi uygulamalar

Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte fit bir vücuda sahip olmak isteyenler için en iyi spor uygulamaları listesi paylaşıldı. Evde veya spor salonunda yapılabilen uygulamalar, fotoğraf ve videolu içeriklerle hareketleri daha iyi kavramanızı sağlıyor. Listede yer alan uygulamalar arasında Home Workout, 7 Minute Workout, 30 Day Fitness Challenge, Plank Workout ve Pro Fitness bulunuyor.

Artık 2023 yılının Haziran ayına girdik. Yaz neredeyse geldi. Sahiller VE plajlar dolmaya başladı. Bütün bir yılın stresini atmak isteyenler otel ve tatil paketlerini araştırmaya başladılar. Peki ya fit vücut hayaliniz? Hiç üzülmeyin. Birazdan paylaşacağımız egzersiz uygulamaları listesiyle hızlıca fitleşecek ve yaza istediğiniz vücutla gireceksiniz. İşte en iyi spor uygulamaları listesi…

Hem özel koçunuz hem takipçiniz!

Birazdan listesini paylaşacağımız uygulamalar ister evde ister spor salonunda olun spor yapmanızı sağlayacak uygulamalar. Uygulamalar hareketleri ekipman olmadan da nasıl yapacağınızı gösteriyorlar.

1- Home Workout

Home Workout adından da anlaşılacağı üzere evde spor yapmanıza olanak sağlayan bir uygulama. Basit bir kullanıma sahip olan uygulama ev ortamında rahatça yapabileceğiniz temel hareketleri baz alıyor ve planınızı da buna göre oluşturuyor. Ayrıca Home Workout hareketleri daha iyi kavramanız açısından fotoğraf ve videolu içerikler barındırıyor.

2- 7 Minute Workout

7 dakika da fit olmak ister misiniz? O zaman 7 Minute Workout tam size göre. 7 Minute Workout herhangi bir spor salonuna gitmeden ve ekipman kullanmadan günde 7 dakikalık egzersizler ile vücut geliştirmeyi size vadediyor. Uygulama size özel oluşturduğu spor takvimi ile özel koçunuz oluyor diyebiliriz.

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3- 30 Day Fitness Challenge

30 Day Fitness Challenge listemizin 3. uygulaması. Uygulama size 1 aylık programlar hazırlıyor. Bu programları ister evde ister spor salonunda uygulayın. Her iki konum için de uygulama planlamalar sunuyor. 1 aylık limitler sonucunda istediğiniz vücuda ulaşmayı size vadediyor.

4- Plank Workout

Plank Workout aslında bu uygulamalar arasındaki en kapsamlılardan biri. Uygulama en temelden profesyonele doğru bir ilerleyiş kaydediyor. Yani hiç spor yapmamış biri bile bu uygulama sayesinde spora başlayabilir. Uygulamayı açtığınızda spor yapacağınız yeri ve spor bilginizi kaydediyorsunuz. Ardından uygulama size özel planlar oluşturarak fit bir vücuda sahip olmanıza yardımcı oluyor.

5- Pro Fitness

Pro Fitness daha çok vücut geliştirmeyle ilgilenenler için tasarlanmış bir uygulama. Pro Fitness'ın size özel oluşturacağı planlar ile vücut geliştirme yapabilir, kas kütlenizi arttırabilir ve yağ oranınızı azaltabilirsiniz. Uygulama hem evde hem spor salonunda yapılabilecek planlar sunuyor. Bu sayede herkes tarafından kullanılabilir.

Peki siz en iyi spor uygulamaları listemiz hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın…