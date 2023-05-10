Eski sporcular için geliştirilen biyolojik tedavi yöntemi

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Bektaşer, eski sporcular için geliştirilen biyolojik tedavi yöntemini anlattı. Yeni tedavi yöntemi, protez ameliyatına gerek duymadan eklem rahatsızlıklarının tedavi edilmesini amaçlıyor. Prof. Dr. Bektaşer ayrıca sporcuların aktif dinlenme yapmaları gerektiğini ve uygun zeminlerde spor yapmaları gerektiğini söyledi.

Hem eski sporculara hem de profesyonel sporculara tavsiyelerde bulunan Prof. Dr. Bektaşer, "Profesyonel sporcuların müsabaka sezonları bittikten sonra aktif dinlenme yapmaları lazım. Sportif aktiviteleri sıfıra indirmemeleri lazım. Bunun tıbbi adı 'aktif dinlenme'. Bu da ileriki yaşa geldikleri zaman kıkırdak hasarları, kireçlenmeler, menisküs yırtıklarından uzak kalmalarına ve spor hayatlarının daha uzun süre devam etmelerine neden olur" dedi.

Halk arasında 'kireçleme' olarak bilinen rahatsızlık nedeniyle meydana gelen ileri düzey sağlık sorunlarında yaygın olarak protez ameliyatlarına başvuruluyor. Protez ameliyatına duyulan gereksinimi ortadan kaldırmak amacıyla geliştirilen biyolojik tedavi yöntemi ACP ve SVF (kök hücre tedavisi) ile eklem rahatsızlıklarının ilerlemesi yavaşlıyor ve hatta tedavi edilebiliyor. Aktif olarak farklı branşlarda spor yapmış ve yaşı ilerledikten sonra eklem rahatsızlıkları baş gösteren eski sporcular için de kullanılan yöntemi, Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Bektaşer, Demirören Haber Ajansı'na anlattı.

Hem eski sporculara hem de profesyonel sporculara tavsiyelerde bulunan Prof. Dr. Bektaşer, "Vücut ağırlığını azaltmak lazım. Spordan uzak kalmamak lazım. Düz, yumuşak zeminlerde yürüyüşler, egzersizler yapmaları lazım. Kıkırdak takviyelerini kullanabilirler. Spor yapılacak zeminin iyi seçilmesi lazım. Asfalt, beton yokuş yerine uygun düz yumuşak zemin olmalıdır. Profesyonel sporcuların da müsabaka sezonları bittikten sonra aktif dinlenme yapmaları lazım. Sportif aktiviteleri sıfıra indirmemeleri lazım. Bunun tıbbi adı 'aktif dinlenme'. Bu da ileriki yaşa geldikleri zaman kıkırdak hasarları, kireçlenmeler, menisküs yırtıklarından uzak kalmalarına ve spor hayatlarının daha uzun süre devam etmelerine neden olur" dedi.