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Düzce Üniversitesi Akçakoca Yerleşkesi'ndeki spor şenliğinde sağlık standı açıldı

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Düzce Üniversitesi Akçakoca Yerleşkesi'ndeki spor şenliğinde sağlık standı açıldı
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Düzce Üniversitesi Akçakoca Yerleşkesi'nde düzenlenen Spor Oyunları Şenliği'nde Akçakoca İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri bilgilendirme standı açtı. Standta katılımcılara kalp sağlığı, meme kanserinde erken teşhis ve davranışsal bağımlılıklar hakkında bilgi verildi.

DÜZCE (İHA) – Düzce Üniversitesi Akçakoca Yerleşkesi'nde düzenlenen Spor Oyunları Şenliği'nde Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından bilgilendirme standı açıldı. Katılımcılara kalp sağlığı, meme kanseri ve davranışsal bağımlılıklar hakkında bilgi verildi.

Akçakoca ilçesinde, Gençlik Merkezi tarafından Düzce Üniversitesi Akçakoca Yerleşkesi'nde Spor Oyunları Şenliği düzenlendi. Etkinlik kapsamında Akçakoca İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri de stant açarak sağlık konularında bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi. Şenlik alanında kurulan stantta, Dünya Kalp Günü kapsamında kalp sağlığının korunması ve sağlıklı yaşam konusunda farkındalık oluşturulması amaçlandı. Ayrıca meme kanserinde erken teşhisin önemi ve hastalığa yönelik bilinçlendirme konularında katılımcılara bilgi verildi. Sağlık ekipleri, davranışsal bağımlılıklar konusunda da bilgilendirme yaparak bu alandaki farkındalığın artırılmasına yönelik çalışmalarda bulundu. Spor etkinlikleriyle sağlık bilgilendirmelerinin bir araya geldiği şenlikte, katılımcıların sağlıklı yaşam konusunda bilinçlendirilmesi hedeflendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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