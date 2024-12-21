Doktorlara yeni yıldaki maaş beklentileri soruldu, inanılmaz rakamlar telaffuz ettiler
2025 yılı için asgari ücretin ne kadar olacağıyla ilgili tartışmalar devam ederken bir grup doktorun kendi aralarında yeni yıla ilişkin maaş beklentilerini sorup cevapladıkları anlara ilişkin görüntü kısa sürede viral oldu.
Artan enflasyonla birlikte baş gösteren hayat pahalılığı, maaş tartışmalarını hemen hemen her ortamın en popüler konularından biri haline getirdi. Bunun son örneğini yeni yıla dair maaş beklentilerini soran doktorlarla gördük.
Gittikleri bir mekanda doktorlardan biri cep telefonu kamerasını eline alarak meslektaşlarına 2025 için maaş beklentilerini sordu. Doktorlardan bazıları yeni yılda maaşlarının 150 bin TL olması gerektiğini ifade ederken, bazıları da "8 ya da 9 asgari ücret olmalı" diyerek beklentisini dile getirdi.