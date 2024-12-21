Üye Girişi
Haberler
Erzurum Palandöken'de Judo Milli Takımı'nın tırmanışı sırasında çığ düştü: 1 ölü, 5 yaralı
Erzurum'da çığ faciası! 16 yaşındaki milli sporcu hayatını kaybetti
Gencecik bir sporcu öldü, Mehmet Sekmen kendini aklama derdine düştü
Gencecik bir sporcu öldü ama başkan kendini aklama derdinde
Suriye'de PKK/YPG'yi kuşatan 25 bin kişilik ordu, saldırı için emir bekliyor
Terör örgütünü kuşattılar! 25 bin kişi, saldırı için emir bekliyor
Almanya'yı kana bulayan saldırgan İslam karşıtı ve siyonizm destekçisi çıktı
Saldırganın hesabında Türkiye'yi de hedef alan paylaşım

Doktorlara yeni yıldaki maaş beklentileri soruldu, inanılmaz rakamlar telaffuz ettiler

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2025 yılı için asgari ücretin ne kadar olacağıyla ilgili tartışmalar devam ederken bir grup doktorun kendi aralarında yeni yıla ilişkin maaş beklentilerini sorup cevapladıkları anlara ilişkin görüntü kısa sürede viral oldu.

Artan enflasyonla birlikte baş gösteren hayat pahalılığı, maaş tartışmalarını hemen hemen her ortamın en popüler konularından biri haline getirdi. Bunun son örneğini yeni yıla dair maaş beklentilerini soran doktorlarla gördük.

Gittikleri bir mekanda doktorlardan biri cep telefonu kamerasını eline alarak meslektaşlarına 2025 için maaş beklentilerini sordu. Doktorlardan bazıları yeni yılda maaşlarının 150 bin TL olması gerektiğini ifade ederken, bazıları da "8 ya da 9 asgari ücret olmalı" diyerek beklentisini dile getirdi.

Doktorlara yeni yıldaki maaş beklentileri soruldu, inanılmaz rakamlar telaffuz ettiler
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Sağlık
img

Programına çıkardığı ismi serbest bırakan savcıya sitem etti
img

Terör örgütünü kuşattılar! 25 bin kişi, saldırı için emir bekliyor
img

Cep telefonu ve araç satışlarında taksit süreleri değişti
500

Yorumlar (12)

Haber YorumlarıSezgin ÖZCAN:

Doktorlar haklı Altı sene tıp okuyacaksın üstüne bir sürü şeyler yapacaksın doktorlar kesinlikle haklı 8.09 asgari ücret verilmeli yoksa doktorlarımızı da yurtdışına kaçırırız bu şekilde

Yorum Beğen30
Yorum Beğenme34
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMurat Topcu:

Yetmeeezzz, 1.000.000 TL OLSUN.

Yorum Beğen25
Yorum Beğenme17
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıÇengelköylü:

SAĞLIK OCAKLARINDAKİ DOKTORLAR AKŞAMA KADAR YATIYOR GELEN HASTA İÇİN KOLTUĞUNDAN DAHİ KALKMIYOR MESALA ÖRNEK ÜMRANİYE 5 NOLU SAĞLIK OCAĞI ÇALIŞANLARI SAAT 16 YA DOĞRU SİSTEMİ KAPATIK GELEN HASTALARA BAKMIYORLAR BURADA HASTALARA YAPILAN DAVRANIŞLARIN VE KOVDUKLARININ VİDEO KAYITLARI MEVCUT SAĞLIK BAKANLIĞI BU GİBİ OLAYLARA DUYARSIZ KALIYOR

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıVedat Arman:

Şimdi nereye: Cehennemin dibine…Halktan kopuk, sağlıktan uzak adının başında dr uzantısı olanlara gelsin.

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme14
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCem Demirkaya:

150 de olsun 550 de olsun yeter ki gelir dağılımı eşitsizliği olmasın

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHasan Turk:

Ortaokul mezunuyum maasim 70.

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet Acıoğlu:

9 asgari ücret isteyen Allah gözünü doyursun

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıÇengelköylü:

TABİ YA DOKTORLAR SAAT 17.00 OLDUMU CAFELERDE SOHBET MUHABBET AYLIK CAFELERE ÖDEDİKLERİ PARA 24 BİN TL KUAFÖR 20 BİN EV KİRASI 35 BİN ALDIKLARI SUV ARAÇLARIN TAKSİDİ VAR 40 BİN 150 BİN YETMEZ UNUTTUK ARADA BİR DE OLSA DUBAİ ÇİKOLATASI VAR8 BİN TL NE GİYECEKLER NE YİYECEKLER ÖÇ GÖZLÜLER DOYMAZLAR

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHakan Karabulut:

Avrupada o parayi almiyor doktorlar Bizimkiler iyice usutmusler kafayi

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAlioz:

haklılar bir yerinizde sorun olduğunda koşarak gidiyorsunuz gelmişsiniz oha moha yazıyorsunuz. Napsınlar tıp okumak kolay mı sanıyorsunuz tıp'ı kazanmak kolay mı. Tabiki de alacaklar boş yapmayın

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 12 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Memurlar 2025'te ne kadar maaş alacak? İşte ilk tahminler
Memurlar 2025'te ne kadar maaş alacak? İşte ilk tahminler
Aydınlı çift bebeklerine ünlü markanın adını koydu
Bebeklerine koydukları isim Türkiye'de kimsede yok
Bu markalardan uzak durun! İşte vatandaşa domuz eti yediren firmalar
Bu markalara dikkat! Vatandaşa domuz eti yedirdiler
Colani çok konuşulan fotoğrafıyla ilgili kendini savundu
Çok konuşulan fotoğrafıyla ilgili kendini savundu
Almanya'da Noel pazarına aracıyla dalan saldırganın kim olduğu ortaya çıktı
Noel pazarına aracıyla dalan saldırganın kim olduğu ortaya çıktı
Unutulan Türkler Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi
Unutulan Türkler Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi

Son Dakika Haberleri

21 Aralık Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Karatay, Meram, Ereğli elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana elektrik kesintisi! 21 Aralık Yüreğir, Çukurova, Sarıçam elektrik kesintisi ne zaman biter? TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Üniversitesi yeni rektörü kim oldu? TOBB Rektörü Prof. Dr. Yusuf Sarınay kimdir, kaç yaşında, nereli, branşı ne İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 21 Aralık Karabağlar, Bornova, Karşıyaka elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Yakup Kadri Karaosmanoğlu büyükelçilik yaptı mı? Gaziantep elektrik kesintisi! 21 Aralık Şehitkamil, Nizip, İslahiye elektrik kesintisi listesi İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 21 Aralık Cumartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 21 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 21 Aralık Cumartesi Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Bursa elektrik kesintisi! 21 Aralık Yıldırım, Nilüfer, İnegöl elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Yeditepe Üniversitesi yeni rektörü kim oldu? Yeditepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durman kimdir, kaç yaşında, nereli, branşı ne?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.