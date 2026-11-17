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Muğla'nın Dalaman ilçesinde ekmek ve ekmek çeşitleri üreten ve satan işletmelere yönelik denetimler sürüyor.

Dalaman İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla ilçe genelindeki ekmek üretim ve satış noktalarında denetim gerçekleştirdi. CİMER üzerinden gelen ihbar ve şikayetleri de değerlendiren gıda kontrol görevlileri, denetimler kapsamında işletmelerden resmi gıda numuneleri aldı.

Alınan numuneler, ilgili mevzuat ve Türk Gıda Kodeksi kriterlerine uygunluğunun belirlenmesi amacıyla yetkili gıda kontrol laboratuvarlarına gönderildi. Yetkililer, halk sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanması amacıyla denetimlerin aralıksız devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı