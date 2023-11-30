Cumhuriyetin 100. Yılında Mülteci Kadınlar ile Psikodrama Etkinliği Gerçekleştirildi
Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü ile Mülteci Destek Derneği (MUDEM) iş birliğinde düzenlenen etkinlikte, mülteci kadınlarla psikodrama çalışmaları yapıldı. Etkinlikte, şiddet teması ele alındı ve 6 Aralık'ta tekrarlanması planlandı.
Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü ile Mülteci Destek Derneği (MUDEM) iş birliğinde "Cumhuriyetin 100. Yılında Mülteci Kadınlar ile Psikodrama" etkinliği gerçekleştirildi.
Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü Başkanı Prof. Dr. Aliye Mavili tarafından MUDEM Eskişehir İl Temsilciliği'nde düzenlenen etkinlikte 10 katılımcı yer aldı. Mülteci kadınların aktif biçimde rol aldığı etkinlikte "şiddet" teması ele alındı. "Cumhuriyetin 100. Yılında Mülteci Kadınlar ile Psikodrama" etkinliğinin 6 Aralık Çarşamba günü tekrar yapılması planlanıyor. - ESKİŞEHİR