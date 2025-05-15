Çukurova Üniversitesi'nden Akdeniz Meyve Sineği İçin Biyolojik İlaç

Çukurova Üniversitesi'nden Akdeniz Meyve Sineği İçin Biyolojik İlaç
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Prof. Dr. Burhan Arıkan ve ekibi, Türkiye'ye yıllık 3 milyar dolar zarar veren Akdeniz meyve sineğine karşı kimyasal içermeyen, tamamen biyolojik bir ilaç geliştirdi. Bu ilaç, doğayla uyumlu olup bitkide birikim yapmıyor ve yüksek etkinliğe sahip.

ADANA Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Moleküler Biyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burhan Arıkan ve ekibi, Türkiye'ye yıllık 3 milyar dolar ekonomik zararı olan Akdeniz Meyve Sineği'ne karşı kimyasal içermeyen, bitki üzerinde herhangi bir birikim yapmayan tamamen biyolojik bir ilaç geliştirdi.

Uzun yıllardır özellikle hayvan ve bitkilerde hastalıkların ortadan kaldırılmasında fayda sağlayan endüstriyel enzimler konusunda çalışmalar yürüten ÇÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Moleküler Biyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burhan Arıkan, Çukurova bölgesinde yaşanan Akdeniz meyve sineği sorununun yarattığı ekonomik kayba yönelik bir süre önce çalışma başlattı. Arıkan ve ekibi, ihraç edilen tarım ürünlerinin geri gönderilmesine neden olan sineğe karşı mevcut koşullarda kullanılan tuzak sisteminin yerine, çok etkili bir ilaç geliştirdi.

YILLIK 3 MİLYAR DOLAR ZARARA NEDEN OLUYOR

Çalışmalara ilişkin bilgi veren Prof. Dr. Burhan Arıkan, "İki yıl önceki Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye'nin Akdeniz meyve sineğinin yıllık 3 milyar dolara varan bir zararı olduğu ortaya çıktı. Şu anda Akdeniz meyve sineği ile yoğun bir mücadele var ancak bu sadece kapan ya da tuzaklarla yapılmaya çalışılıyor. Bu yöntemle de sadece ergin sinekler ölebiliyor, larvası ve yumurtasında herhangi bir ölüme yol açmıyor. Oysaki sorun tarlada, bitkinin üzerinde. Oraya gelen sinek tuzağın içerisine girmezse ölmez. Biz de bu soruna alternatif nasıl bir çözüm üretebiliriz, diye baktığımızda bir Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) projesi başlattık" dedi.

TEK KULLANIMDA YÜZDE 100 SONUÇ VERİYOR

KOSGEB projesi kapsamında antibiyotik ve kimyasal içermeyen, Akdeniz meyve sineği başta olmak üzere çok sayıda zararlıya yönelik tamamen biyolojik bir ilaç geliştirdiklerini kaydeden Prof. Dr. Burhan Arıkan, şöyle konuştu:

"Bir tek kullanımda yüzde 100'e yakın olumlu sonuçların elde edildiği, tamamen biyolojik, kimyasal içermeyen, doğayla ve canlılarla uyumlu bir ürün geliştirdik. Bitkide ve ona bağlı meyvede herhangi bir birikim yapmıyor. Bazı ilaçlar birikime neden oluyor ve son kullanıcı olan tüketici de kansere kadar giden istenmeyen süreçler oluşturuyor. Doğayı, çevreyi, canlıları olumsuz etkilemeyecek, kalıcı olumsuz etkiler içermeyen, doğada bozunacak bir ürüne ihtiyaç vardı. Biz böyle bir ürün geliştirdik. Elma, incir, dut, biber, buğday, incir, fasulye gibi birçok çeşitte ve hastalıkta denedik. Kırmızı palmiye böceğine kadar çok sayıda zararlı üzerinde denedik. Hastalıklar ve zararlıların kısa sürede larvasını, yumurtasını, erginini tamamen ortadan kaldırdı. Buna alternatif olan piyasadaki kimyasal ürünleri 7 günde bir, birden fazla kullanıyorsunuz ama sorun tekrar görülüyor. Ancak bizim ürünümüz kimyasal ilaçlara göre etkinliği çok daha kalıcı biyolojik bir çözüm oldu."

Haber: Gülşah ÖZGEN-Kamera: Eser PAZARBAŞI/ADANA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
Zehra Güneş Vegas'ta! Tatil kombinine beğeni yağdı

Fenerbahçeli yıldızla gittiği tatildeki kombinine beğeni yağıyor
Evde Bakım Yardımı için 5,4 milyar lira ödeme başlatıldı

5 milyar 400 milyon lira hesaplara yatırıldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AK Parti düğmeye bastı! Örgüt adına işlenen suçlara ayar geliyor

AK Parti süre biterken düğmeye bastı! Yeni tahliyeler yolda
Harika Avcdı'dan yürek yakan sözler: Kısa süre sonra ölümüm duyulacak

Yürek yakan sözler: Kısa süre sonra ölümüm duyulacak
İşte Rus ekibin bilinmeyenleri! Biri üst düzey istihbarat yetkilisi

İşte Rus ekibin bilinmeyenleri! Biri üst düzey istihbarat yetkilisi
Arif Kocabıyık tekrar gözaltına alındı

Arif Kocabıyık 24 saat geçmeden tekrar gözaltına alındı
Yeşil Pasaport'un kapsamının genişletilmesi teklifi TBMM'ye sunuldu

Bir meslek grubuna daha Yeşil Pasaport ayrıcalığı geliyor
Şampiyon teknik adam Okan Buruk'tan Fenerbahçe maçı itirafı

Maç biter bitmez Fenerbahçe maçı itirafı
Genç futbolcunun kariyerini bitiren faul

Genç futbolcunun kariyerinin bittiği an
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.