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Çocukların Karneleriyle İlgili Ebeveynlere Öneriler

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Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Güler Göl Özcan, her çocuğun karne aldığında farklı duygular yaşayabileceğini ifade ederek, ebeveynlere aşırı tepki vermemeleri çağrısında bulundu. Karnenin iyi ya da kötü olmasının çocukların tüm alanlardaki başarısını göstermeyeceğini belirten Özcan, eleştiri ve karşılaştırma yerine sebeplerine odaklanılmasını tavsiye etti.

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Güler Göl Özcan, her çocuğun karne aldığında farklı duygular yaşayabileceğini ifade ederek, ebeveynlere aşırı tepki vermemeleri çağrısında bulundu.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Özcan, karnenin iyi ya da kötü olmasının çocukların tüm alanlardaki başarısını göstermeyeceğini belirtti.

Karne notlarının düşük olması durumunda eleştiri, yorum ya da başka çocuklarla karşılaştırma yapmak yerine bunun sebeplerine odaklanılmasını tavsiye eden Özcan, şunları kaydetti:

"Ebeveynlerin sadece karne notuna ve akademik performansa odaklanması da çocuklarda kaygı, stres, umutsuzluk gibi tepkilere yol açabilmektedir. Bu nedenle bir diğer önerimiz, karne ister iyi olsun ister kötü olsun çocuğun çalışması ve çabası takdir edilmelidir. Yarıyıl tatili, düşük notları telafi etmek için sürekli ders çalışarak ya da sürekli tablet veya bilgisayar başında geçirilmemelidir. Çocuklar özellikle tatilin ilk birkaç gününü dinlenerek geçirmelidir. Daha sonra verilen ödevler bir program dahilinde yapılabilir. Bu kısa süreli tatilde, aile içi etkileşimi artırmaya yönelik etkinliklere mutlaka yer verilmelidir."

Kaynak: AA / Sağlık

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