Cizre'de hayvan sağlığı için yoğun mesai

Şırnak'ın Cizre ilçesinde hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla yürütülen küpeleme ve aşılama çalışmaları, teknik personel tarafından geniş kapsamlı bir saha çalışması ile devam ediyor. Ekipler, mevsimsel hastalıklara karşı koruyucu aşı uygulamaları gerçekleştirerek, hayvan sağlığını korumayı hedefliyor.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde hayvancılığın geliştirilmesi ve salgın hastalıkların önlenmesi amacıyla yürütülen küpeleme ve aşılama çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Cizre İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde görev yapan teknik personel, ilçe merkezi ve bağlı köylerde geniş kapsamlı bir saha çalışması başlattı. Hayvancılıkla geçimini sağlayan vatandaşların mağduriyet yaşamaması ve hayvan sağlığının korunması adına yürütülen çalışmalarda, ekipler en ücra yerleşim birimlerine kadar giderek aşılama hizmeti sunuyor.

Saha çalışmaları kapsamında yeni doğan buzağı ve küçükbaş hayvanların küpeleme işlemleri yapılarak kayıt altına alınması sağlanırken, eş zamanlı olarak mevsimsel hastalıklara karşı koruyucu aşı uygulamaları gerçekleştiriliyor. Teknik personel, küpeleme sayesinde hayvan hareketlerinin takibinin kolaylaştığını ve hastalıkların yayılmasının önüne geçildiğini vurguladı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, çalışmaların planlanan program dahilinde titizlikle sürdürüldüğü belirtilerek, "Teknik personellerimizce yürütülen küpeleme ve aşılama saha çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir. Amacımız, ilçemizdeki hayvancılık faaliyetlerinin sağlıklı ve sürdürülebilir bir zeminde ilerlemesini sağlamaktır" ifadelerine yer verildi.

Üreticiler ise kapılarına kadar gelen bu hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirerek, ekiplere teşekkür etti. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yeniden kapatılan Hürmüz'de sıcak dakikalar: 2 gemiye ateş açıldı

Yeniden kapatılan Hürmüz'de sıcak dakikalar! 2 gemiye ateş açıldı
İran dini lideri Hamaney: İran donanması savaşa hazır

Ateşkes ihlal edildi, Hamaney yeniden "savaş" dedi
Mansur Yavaş, Özgür Özel'e seslendi: Dünyayı ayağa kaldırmamız lazım, zamanı geldi hatta geçiyor

Yavaş, Özel'e seslendi: Dünyayı ayağa kaldırmamız lazım, zaman geçiyor
Pes dedirtti! Büyükşehirden gelen görüntü inanılmaz

Pes dedirtti! Büyükşehirden gelen görüntü inanılmaz
Aysu göz göre göre öldü! Son anları kamerada

Aysu göz göre göre öldü! Son anları kamerada
Abla Doku'dan korkunç iddia: Gülistan tek değil, bir sürü genç kıza zarar vermişler

Abla Doku'dan korkunç iddia: Gülistan tek değil...
Okul katliamında şok detay! Alparslan Hoca gidince felaket geldi

Okul katliamında şok detay! Görev değişikliği sonrası felaket
Pes dedirtti! Büyükşehirden gelen görüntü inanılmaz

Pes dedirtti! Büyükşehirden gelen görüntü inanılmaz
Mahkeme İnan Kıraç'ın evliliği için son noktayı koydu

Mahkeme İnan Kıraç'ın evliliği için son noktayı koydu
Galatasaray'da eski kaptanlar Muslera ve Mertens dümene geçti

Eski kaptanlar dümene geçti