Cemre'nin Azmi: Hayalini Gerçekleştirmek İçin Mücadele Ediyor

İZMİR'de 4 yaşında serebral palsi tanısı alan ve yürümesi neredeyse imkansız denilen Cemre Pedük (11), yoğun fizik tedavi, okul ve aile desteğiyle kısa mesafeleri ters yürüteçle yürüyebiliyor. Azmi ile örnek olan Pedük, "En büyük hayalim büyüyünce milli voleybolcu olmak" dedi.

İzmir'de yaşayan Mediha (38) ve Emre Pedük (41) çiftinin tek çocukları Cemre Pedük'e (11), 4 yaşındayken serebral palsi tanısı konuldu. İlk yıllarında ne emekleyebilen ne de yürüyebilen Cemre, tanısı konulduktan sonra fizyoterapi kampları ve düzenli tedavi gördü. Yürümesi neredeyse imkansız olduğu söylenen Cemre, azmi ve mücadelesi sayesinde 'ters yürüteç' olarak bilinen 'reverse walker' ile kısa mesafeleri yürümeyi başardı. Çiğli Mehpare Yağcı Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde 5'inci sınıf öğrencisi olan Cemre'yi, her gün annesi okuluna götürüyor. Arkadaşlarının desteği ile sınıfta giren Cemre, azmi ile herkese örnek oluyor.

Okulunu ve arkadaşlarını çok sevdiğini belirten Cemre Pedük, "Hepsi çok iyi insanlar. Teneffüslerde voleybol oynayarak, arkadaşlarımla kantine giderek vakit geçiriyorum, derslerime giriyorum. Bu süreçte arkadaşlarım hep bana yardım ediyorlar. En büyük hayalim büyüyünce milli voleybolcu olmak. Bunun için çocukluğumdan beri fizik tedavi alıyorum. Mekik çekme, yürüme ve yüzme gibi birçok etkinlik yaparak çalışıyorum" dedi.

'CEMRE, AZMİN, UMDUN, SEVGİNİN NE KADAR GÜÇLÜ OLDUĞUNU GÖSTEREN BİR ÇOCUK'

İngilizce Öğrenmeni Semiha Ulusoy, kendisinin ve diğer öğretmenlerin Cemre'yi tanıdıkları ve yanında oldukları için şanslı olduklarını belirtip, "Küçük yaşlardan itibaren zorlu bir yolculuk geçirmiş ama hiç pes etmedi. Biz de bu mücadelesine şahit oluyoruz ve gurur duyuyoruz. Cemre'nin yüzündeki gülümseme hiç eksik olmuyor, gözlerindeki ışık hiç sönmüyor ve enerjisi hiç bitmiyor. Cemre, bize her gün azmin, umdun, sevginin ne kadar güçlü olduğunu gösteren bir çocuk. Öğretmenleri olarak biz de elimizden gelen desteği vereye çalışıyoruz. Cemre gibi çocuklar bize öğretmenliğin sadece ders anlatmak değil, yüreklere dokunmak olduğunu gösteriyor. Arkadaşları da çok gönülden destek oluyorlar. Arkadaşlarına hiçbir zaman 'Cemre'ye destek olun' denilmedi. Ancak onlar Cemre'ye her daim destek olmaya çalışıyorlar. Yürümesinde, bahçeye çıkmasında, oyun oynamasında hep yardım ediyorlar. Bu durum da bizi çok mutlu ediyor" diye konuştu.

'YÜRÜMESİ ÇOK ZORDU ANCAK CEMRE PES ETMEDİ'

Kızı Cemre'ye 4 yaşına kadar tanı konulamadığını, bu nedenle hastane hastane gezdiklerini vurgulayan Mediha Pedük, "4 yaşında serebral palsi tanısı aldı. Hem yürüme engeli hem de duyusal hassasiyeti var. Çok zorlu yollardan birlikte geçtik. Hayatta neleri deneyimleyeceğiz, neler yapabiliriz, ne başarabilir, nasıl çözüm yolları buluruz birlikte öğrendik. Cemre'de bizimle bu konuda hep çok uyumlu oldu. Bu nedenle çok iyi bir ekip olduğumuzu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Cemre, hayat ile mücadelesine devam ediyor, okuldaki başarısı da iyi gidiyor" diyen Pedük, şöyle devam etti:

"Biz de hep fizik tedavi, spor ve sosyal yaşama katarak destek olduk. Cemre de başardı. Çünkü 4 yaşına kadar ne emekledi ne de yürüyebildi. Ayakta durmakta zorlanıyordu ve gövdesini kontrol edemiyordu. Fizyoterapisti İlkay Çolapkulu ile çok çalıştık. Yılda 4 ya da 5 kez fizik tedavi kampları oldu. Kasları çok gevşekti ve yürümesi çok zordu. Ancak Cemre pes etmedi. Yorucu sürecin ardından 'reverse walker' ile yürüyebiliyor ve mutlu bir çocuk. Tüm hayallerinin gerçek olmasını istiyorum ve bunun için de hep destekçisi olacağım."

'CEMRE AKTİF, KEYİFLİ BİR ÇOCUK'

Engelli öğrencilerin ihtiyacı olan tüm fiziki koşullara sahip bir okul olan Çiğli Mehpare Yağcı Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin müdürü Mehmet Çolak da "Cemre, bizim için çok özel bir çocuk, annesi çok ilgili her daim yanında. Cemre'yi ilk tanıdığımızda, 'Fazla görev vermeyelim, yormayalım' diye düşündük. Ancak annesi bize tam tersi her daim görev ve sorumluluk vermemizi istedi. Cemre de aktif, keyifli bir çocuk, hiç geri durmaktan hoşlanmıyor. Bu durum bizi de oldukça memnun ediyor" dedi.

'BİR GÜN PARALİMPİKTE CEMRE'Yİ İZLEYECEĞİME İNANIYORUM'

Cemre'nin fizyoterapisti İlkay Çolapkulu da "Harekete karşı ne kadar hassas ise bir o kadar da hareket başarısına karşı ilgili. Bir gün paralimpikte Cemre'yi izleyeceğime inanıyorum. Bunu yapabilecek gücü var. Mediha ve Emre Pedük çifti, anne baba olarak Cemre'nin her anını çok iyi karşıladı. Cemre ile birlikte bilmedikleri bir yaşamın inşasını el ve kalp yordamı ile yükseltmeye çalışıyorlar" diye konuştu.