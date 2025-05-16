Çanakkale'de Sağlık İçin Yürüyüş Etkinliği

Çanakkale'de Sağlık İçin Yürüyüş Etkinliği
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 'Sağlık için hareket et' sloganıyla yürüyüş etkinliği düzenlendi. Etkinliğe Kaymakam, belediye başkan vekili, kurum amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Çanakkale'de Ayvacık İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından "Sağlık için hareket et" sloganıyla yürüyüş etkinliği düzenlendi.

İlçeye bağlı Küçükkuyu beldesinde sağlıklı yaşam için düzenli spor yapma alışkanlıklarının kazandırılması amacıyla Küçükkuyu Liman İçi mevkisinde düzenlenen yürüyüşe Ayvacık Kaymakamı Salih Sak, Küçükkuyu Belediye Başkan Vekili Bahadır Emre Diken, kurum amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Sak, yaptığı konuşmada, 2 kilometrelik yürüyüşe katılanlara teşekkür etti.

Kaynak: AA / Mehmet Yavaş - Sağlık
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