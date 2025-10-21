Haberler

Burdur Gölü 50 Yılda Yüzde 45 Küçüldü

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Akdeniz Üniversitesi'nde düzenlenen Burdur Gölü Bilimsel Çalıştayı'nda Prof. Dr. Erdal Koşun, gölün son 50 yılda 94 kilometrekare yüzey alanı kaybettiğini ve su kotunun 20 metre düştüğünü açıkladı. Çalıştayda göldeki küçülmenin sebepleri ve alınması gereken önlemler ele alındı.

AKDENİZ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Erdal Koşun, "50 yılda, Burdur Gölü'nün yüzey alanı 210 kilometrekareden 116 kilometrekareye düşerek, 94 kilometrekare kayboldu. Yani göl yüzde 45 küçüldü. Gölün su kotu 50 yılda 857,62 metreden 836,732 metreye düşerek yaklaşık 20 metre kayıp gerçekleşti" dedi.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) yerleşkesindeki otelde MAKÜ Salda Bilim Merkezi ile Fransa Sorbonne ve Üniversite Paris Saclay iş birliğiyle Burdur Gölü Bilimsel Çalıştayı düzenlendi. Çalıştayın açılış konuşmasını yapan MAKÜ Salda Bilim Merkezi Müdürü, MAKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İskender Gülle, "Burdur Gölü ve Salda Gölü ile özel olarak ilgilenmekteyiz. Toplantımızda Burdur Gölü'nün paleolimnolojik özellikleri, Burdur Gölü'nde geçmişten günümüze iklimsel süreçler, iklim değişikliğinin dünü, bugünü ve yarını, teknonizma, bölgenin hidrojeolojik özellikleri ve jeotermal potansiyeli, Burdur Gölü'nün biyoekolojijk özelliklerinin değişimlerden nasıl etkilendiği ve neolitik yerleşimlerden günümüze arkeojeolojik durum analizi yapılacaktır" dedi. Etkinlikte sunum yapan Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Erdal Koşun ise Devlet Su İşleri (DSİ) ve uydu verileriyle Burdur Gölü hakkında değerlendirme yaptı. Prof. Dr. Koşun, "50 yılda, Burdur Gölü'nün yüzey alanı 210 kilometrekareden 116 kilometrekareye düşerek, 94 kilometrekare kayboldu. Yani göl yüzde 45 küçülmüştür. Gölün su kotu 50 yılda 857,62 metreden 836,732 metreye düşerek yaklaşık 20 metre kayıp gerçekleşti" diye konuştu.

ÖNLEMLERİ ANLATTI

Göldeki küçülmenin nedenlerini ve önlemleri anlatan Prof. Dr. Koşun, şunları söyledi: "Küçülmenin nedenleri tarımsal sulama amaçlı su çekimleri, yağış azalışı ve artan buharlaşma, yer altı su seviyesinin düşmesi, göl çevresinden baraj ve gölet gibi su toplama yapılarına yönlendirmedir. Önlemler ise tarımsal sulama tekniklerinin mevcut duruma göre yeniden düzenlenmesi, yer altı su sondajlarının sıkı kontrol altına alınması, havza yönetim planları oluşturarak göle su taşıyan derelerin, kaynakların korunması, suyun akışının kesilmemesi, içme-kullanma şebekelerinde ve kent altyapısında su kaçaklarının azaltılması ve atık suyun arıtılarak tarımsal sulama gibi alanlarda geri kullanılması gibi önlemler alınmalıdır." Çalıştay yarın sona erecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
Minguzzi davasında karar çıktı: 2 sanığa 24 yıl hapis, 2 sanığa beraat

Minguzzi davasında karar çıktı! İşte katillere verilen ceza
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
5 kardeş can vermişti! Türkiye'nin konuştuğu olayda anneye ceza verilmedi

5 kardeş can vermişti! Türkiye'nin konuştuğu anneye ceza verilmedi
Hiç alışık değiller! Bodo/Glimt yarın büyük şok yaşayacak

Bodo/Glimt'i kara kara düşündüren görüntü
Japon deprem uzmanının işaret ettiği bölge: Hazırlıklı olunmalı

Japon deprem uzmanının işaret ettiği bölge: Hazırlıklı olun
Okul kayıtlarında yeni dönem! Adres değişikliği de artık çözüm olmayacak

Okul kayıtlarında yeni dönem! Önümüzdeki yıl uygulanmaya başlanacak
5 kardeş can vermişti! Türkiye'nin konuştuğu olayda anneye ceza verilmedi

5 kardeş can vermişti! Türkiye'nin konuştuğu anneye ceza verilmedi
BTK'dan 5G öncesi faturalara yeni ayar! Üst limit getirildi

Cep telefonu faturaları için önemli karar
24 yılda 50 kat büyüdü! Köyden kente göçü tersine çeviren tesis

24 yılda 50 kat büyüdü! Köyden kente göçü tersine çeviren tesis
Başsavcılık, Minguzzi davasında 2 sanık hakkındaki karara itiraz etti

Minguzzi cinayeti davasında verilen karara başsavcılıktan itiraz
Oyun sanıp babasına getirdi! 10 yaşındaki çocuğun tarlada bulduğu ekipleri alarma geçirdi

Oyun sanıp babasına getirdi! Çocuğun bulduğu ekipleri alarma geçirdi
Beşiktaş'ın Konya kafilesi açıklandı! Tam 7 yıldız yok

Beşiktaş'a kötü haber: Tam 7 yıldız yok
Minguzzi davasında salonu ayağa kaldıran savunma

Minguzzi davasında salonu ayağa kaldıran savunma
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kuveyt Emiri es Sabah'a Togg hediyesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kuveyt'te! Hediyesini de beraberinde götürdü
Aşk ve Gözyaşı'nda senarist krizi: Yeni bölüm yayın tarihi değişti

ATV'nin popüler dizisinde kriz büyüdü: Yeni bölüm iptal edildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.