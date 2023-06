Birlik Sağlık-Sen Genel Başkanı: Sağlık Bakanlığı da Gıda Denetimlerine Katılmalı

KERİM UĞUR

Birlik Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Birlik Sağlık-Sen) Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, Kurban Bayramı'nda denetimlerin önemine işaret ederek, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile belediyeler tarafından yapılan gıda denetimlerine Sağlık Bakanlığı'nın da katılması gerektiğini söyledi. Doğruyol "Sağlık Bakanlığı'nın gıda denetimleri konusunda mutlaka müdahil olması gerekir, çünkü en teşkilatlı yapı Sağlık Bakanlığı'ndadır. Tarım Bakanlığı'nın elindeki personel eksikliğinden dolayı gıda denetimlerimiz maalesef istenilen seviyelerde yapılamamaktadır" dedi.

Kurban Bayramı nedeniyle denetimlerin önemine dikkat çeken Birlik Sağlık-Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, Sağlık Bakanlığı'nın gıda denetimleri konusunda mutlaka müdahil olması gerektiğini söyledi. Doğruyol, şunları söyledi:

" Kurban Bayramı'nı yaşadığımız bugünlerde gıda denetimleri oldukça önemlidir. Kurban kesim alanları ve etlerin saklama koşulları vatandaşlarımızın sağlığı için önem arz etmektedir. Bu denetleme mekanizması Tarım Bakanlığı ve belediyelerimiz tarafından yapılmaktadır. Bu saklama koşullarının ve hayvan kesim alanlarının mutlaka ve mutlaka hijyenik koşullara ve genel itibarıyla kurallarına uyması gerekir. Sağlık Bakanlığı'nın gıda denetimleri konusunda mutlaka müdahil olması gerekir, çünkü en teşkilatlı yapı Sağlık Bakanlığı'ndadır. Her ilçede bulunan ilçe sağlık müdürlüklerimizde bulunan çevre sağlığı teknisyenlerimiz 2004 yılından önce gıda denetimlerine müdahillerdi ancak 2004 yılından sonra bu yetki Tarım Bakanlığı'na devredilmiştir. Ancak Tarım Bakanlığı'nın elindeki personel eksikliğinden dolayı gıda denetimlerimiz maalesef istenilen seviyelerde yapılamamaktadır. Mesela vatandaşlarımızın kanser olmasına sebep olacak pek çok gıda şu an piyasadadır. Bunların başında pet şişeler içerisinde bulunan sular ve diğer içecekler geliyor. Sıvı içecekler güneşle temas etmemesi gerekirken bugün her bakkalın, her marketin önünde pet şişelerin içerisinde güneş altında duran pet şişe bulunmaktadır. Kanserin en önemli sebeplerinden bir tanesi budur."

"NİŞASTA BAZLI ŞEKERDE KANSER OLUŞUMUNDA OLDUKÇA ÖNEMLİ"

Bayramlarda nişasta bazlı şekerlerle yapılan tatlılarla ilgili de uyarılarda bulunan Doğruyol, "Nişasta bazlı şekerlerle yapılan tatlılar da maalesef kanserin basit sebeplerindendir. Nişasta bazlı şekerin dünyada kullanım oranı bildiğimiz kadarıyla yüzde 8 seviyelerindeyken ülkemizde bu oran yüzde 35 seviyelerine gelmiştir. Nişasta bazlı şekerde kanser oluşumunda oldukça önemlidir. Gıda denetimleri çok önemlidir. Vatandaşlarımızın ve insanlarımızın sağlığı için bizim çocuklarımız ya da vatandaşlarımız bazı gıdaları yemese ölmez. Ama kanser olursa hayatını kaybedebilir" diye konuştu.