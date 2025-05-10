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Bilecik'te Sağlık İçin Yürüyüş Etkinliği Düzenlendi

Bilecik'te Sağlık İçin Yürüyüş Etkinliği Düzenlendi
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Bilecik'te 'Sağlık için hareket et günü' kapsamında düzenlenen yürüyüş etkinliğine sağlık ve spor yetkilileri katıldı. Etkinlik, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının teşvik edilmesi amacıyla yapıldı.

Bilecik'te "Sağlık için hareket et günü" kapsamında yürüyüş etkinliği düzenlendi.

Pelitözü Gölpark'ta, İl Sağlık Müdürü Ferhat Damkacı ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, Gençlik Merkezi ve sağlık personelinin katıldığı etkinlikte, 5 kilometrelik yürüyüşün ardından voleybol ve futbol gibi çeşitli oyunlarla hareket etti.

Damkacı, yaptığı açıklamada, toplumda farkındalık oluşturmak, sağlıklı yaşam alışkanlıklarını teşvik etmek amacıyla etkinliği gerçekleştirdiklerini belirterek, bulaşıcı olmayan hastalıkların önlenmesinde fiziksel aktivitenin rolünün büyük olduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Sağlık
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