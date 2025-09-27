Beşiktaşlı Futbolcu Demir Ege Tıknaz'ın Sağlık Durumu

İSTANBUL, –BEŞİKTAŞ'ta, 25 Eylül 2025 tarihinde yapılan antrenman sonrası Demir Ege Tıknaz'ın yapılan sağlık kontrolünde sol fibula kemiğinde kemik ödemi tespit edildi.

Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Futbolcumuz Demir Ege Tıknaz, 25 Eylül 2025 tarihinde yapılan antrenman sonrasında sağlık ekibimiz tarafından detaylı kontrole alınmıştır. Yapılan MR ve BT görüntülemeleri ile değerlendirmeler sonucunda oyuncumuzun sol fibula kemiğinde kemik ödemi tespit edilmiştir.

Demir Ege Tıknaz'ın tedavi süreci sağlık ekibimizce başlatılmış olup, sporcumuzun sağlık durumu yakından takip edilmektedir. Tıknaz'ın sahalara dönüş süreci, tedavisinin ilerleyişine bağlı olarak belirlenecektir. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."