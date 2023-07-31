Başakşehir Belediyesi Sivrisinek ve Karasinek İlaçlama Çalışmalarını Sürdürüyor

Başakşehir Belediyesi, yaz aylarında artan sivrisinek ve karasineklere karşı ilçe genelinde tam saha ilaçlama çalışmalarını sürdürdüğünü duyurdu. Biocopter, biodrone ve amfibik araç gibi ekipmanlarla aralıksız süren çalışmalarda doğaya ve canlılara zarar vermeyen ürünler kullanıldığı belirtildi.

Başakşehir Belediyesi, yaz aylarında artan sivrisinek ve karasineklere karşı ilçe genelinde tam saha ilaçlama çalışmalarını sürdürdüğünü duyurdu. Biocopter, biodrone ve amfibik araç gibi ekipmanlarla aralıksız süren çalışmalarda doğaya ve canlılara zarar vermeyen ürünler kullanıldığı belirtildi.

Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, insanlara hastalık bulaştıran sivrisinek ve karasineklere karşı park ve bahçelerden su kanallarına, rögarlardan derelere kadar vektörlerin üreme alanlarını sürekli olarak denetim altında tutuyor.

TAM SAHA MÜCADELE

Belediye ekipleri, ilçe genelinde yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı biocopter, biodrone ve amfibik araç gibi son teknoloji ekipmanlarla mücadelesini dört mevsim sürdürüyor. Havadan biocopter ve biodronelarla, engebeli arazide amfibik araçlarla sivrisinek ve karasineklere müdahale eden ekipler, kanalizasyonlarda ise sisleme aracını kullanıyor. Ayrıca ilaçlama çalışmalarında çevreye ve ekosisteme zarar vermeyen ürünler tercih ediliyor.

Başakşehir Belediyesi'nin vektörlerle mücadele çalışmaları, 'Teknolojik Ulusal Vektör Mücadelesi Hizmet Projesi' kapsamında İstanbul'da bir ilk olarak gerçekleştiriliyor. Vatandaşların, sivrisinek ve karasineklerden bulaşabilecek hastalıklara yakalanmaması için gerçekleştirilen ilaçlama çalışmalarında mobil ve insansız hava aracı teknolojileri kullanılıyor.