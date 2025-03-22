Bakan Memişoğlu: Eczacıların Karlılık Oranları İçin Yeni Düzenleme

Bakan Memişoğlu: "İlaçların karlılık oranlarındaki olumsuzlukların engellenmesi için önemli bir uygulamayı hayata geçiyoruz"

ANKARA - Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "İlaçların karlılık oranlarında yaşanabilecek olumsuzlukların engellenmesi için önemli bir uygulamayı hayata geçiriyoruz. Bu sayede eczacılarımızın olası gelir kayıplarının önüne geçiyoruz" dedi.

Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "21 Mart tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle eczacılarımız için yeni bir dönem başlıyor. İlaçların karlılık oranlarında yaşanabilecek olumsuzlukların engellenmesi için önemli bir uygulamayı hayata geçiriyoruz. Bu sayede eczacılarımızın olası gelir kayıplarının önüne geçiyoruz. Eczacılar, sağlık sistemimizin değeri; eczaneler, sağlık altyapımızın gücü. Bizler, bu değeri ve bu gücü korumak için kararlılıkla çalışıyoruz. Sağlıklı Türkiye Yüzyılı hedeflerimize emin adımlarla ilerlerken sağlık ailemizin her bir ferdinin derdini dert bildiğimizi bir kez daha hatırlatıyoruz" İfadelerine yer verdi.