Ambulansın Önü Kesildi, Şoför Yaşananları Anlattı

İSTANBUL'da hastaneden aldığı hastayı evine götürdüğü sırada, trafikte bir sürücü tarafından önü kesilerek durdurulan ambulansın şoförü yaşananları anlattı. Şoför Battal Türkhan, "Bizi takibe başladı, korna çaldı ve taciz etti. Hasta olduğu için durmadım. En son bir yerde aracını önüme kırdı. Sonra araçtan inip yanıma geldi. Fiziki müdahalede bulunmasın diye camımın yarısını indirdim. Sürücünün nakil aracının hızlı gittiğini iddia ederek hasta olup olmadığını görmek istedi. Soruyu tekrar edince hangi kimlikle aracı açmasını istediğini sordum. 'Ben Rizeliyim, beni cümle alem bilir' dedi." diye konuştu.

Basın Ekspres Yolu Bağcılar mevkiinde, Sultangazi Belediyesi'nin hasta nakil aracı, Yenibosna Medipol Hastanesi'nden aldığı Amyotrofik Lateral Skleroz (ALS) hastası kadını alarak evine götürmek üzere yola çıktı. İddiaya göre, Basın Ekspres Yolu Bağcılar mevkiinde bir otomobilin sürücüsü, hızlı gittiği için hasta nakil aracının önünü kesti. Kimliği öğrenilemeyen sürücü sağlık ekiplerinin yanına gitti. Sağlık görevlileri o esnada sürücüyle aralarında geçen diyaloğu cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Görevliler o esnada polisi aradıklarını söyledi. Sürücün ise görüntülerde "Çağır, kralını çağır. Ben seni İl Sağlık Müdürü'ne söyleyeceğim" dediği duyuldu. Sürücünün nakil aracının hızlı gittiğini iddia ederek hasta olup olmadığını görmek istediği, görevlilerin de hasta mahremiyeti nedeniyle buna izin veremeyeceklerini söyledikleri anlar da kayıt altına alındı. Nakil aracındaki hasta yakınları olaya ilişkin şikayetçi olmadı.

"ARACINI ÖNÜME KIRDI"

Olayı yaşayan ambulans şoförü Battal Türkhan, "Olay dün saat 11.00 gibi yaşandı. Sultangazi'den hastamızı alarak Bahçelievler'de özel bir hastaneye götürdük. Hastamızın ağrılarını dindirmek için tedavi ediyoruz. Hastamız tedavisini olduktan sonra ilaçlardan dolayı biraz fenalaştı. Hastamız normale dönünce alıp Yenibosna Adli Tıp'ın oradan Basın Ekspres Yoluna girdik. Biz normal seyirdeyken, arkadan baktığım aracın hızlı geldiğini gördüm, hızımı arttırdım ve herhangi bir olumsuzluk olmadan bitti. Sonra bizi takibe başladı, korna çaldı ve taciz etti. Hasta olduğu için durmadım. En son bir yerde aracını önüme kırdı. Sonra araçtan inip yanıma geldi. Fiziki müdahalede bulunmasın diye camımın yarısını indirdim. Sürücünün nakil aracının hızlı gittiğini iddia ederek hasta olup olmadığını görmek istedi. Soruyu tekrar edince hangi kimlikle aracı açmasını istediğini sordum. 'Ben Rizeliyim, beni cümle alem bilirödedi. Sonra kamerasını açtı. Ben de videoya kayıt etmeye başladım. Sonra etrafımız kalabalıklaşınca daha fazla görüntü vermemek için uzaklaştım. Sonra takip söz konusu olmadı. Ambulansın boş veya dolu olması vatandaşı değil 112'yi ilgilendirir." dedi.