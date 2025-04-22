IMF, Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti

IMF, Türk ekonomisi için büyüme tahminini değiştirdi
TBMM'deki 23 Nisan oturumuna küçük kız çocuğunun sözleri damga vurdu

TBMM'deki 23 Nisan oturumuna küçük kızın sözleri damga vurdu
İşte Türkiye'de eleman bulmakta en çok zorlanılan meslek

İşte Türkiye'de eleman bulmakta en çok zorlanılan meslek
Devlet Bahçeli'den erken seçim iddiasına yanıt

Erken seçim iddiaları sonrası Bahçeli'den beklenen açıklama geldi

Amatör Balıkçı Olta İğnesiyle Hastanelik Oldu

Amatör Balıkçı Olta İğnesiyle Hastanelik Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Silifke ilçesinde amatör balıkçı Hüseyin Yılmaz, eline olta iğnesi battı. Kendi çabalarıyla iğneyi çıkaramayan Yılmaz, hastaneye başvurdu. Sağlık ekipleri iğneyi çıkardı ve gerekli tedavi uygulandı. Yılmaz, bu tür olaylar için ilk yardım bilgisinin önemini vurguladı.

MERSİN'in Silifke ilçesinde eline olta iğnesi batan amatör balıkçı hastanelik oldu.

Silifke ilçesinde amatör balıkçılık yapan Hüseyin Yılmaz, avı sırasında eline olta iğnesi battı. Yılmaz, kendi çabalarıyla iğneyi çıkarmaya çalıştı ancak başarılı olamayınca hastaneye gitti. Sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesiyle iğne çıkarıldı, gerekli tedavi uygulandı. Yılmaz, balık sezonunda sıkça yaşanan bu tür olaylara karşı ilk yardım bilgisinin önemini bir kez daha anladıklarını vurguladı.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.