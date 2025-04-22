Amatör Balıkçı Olta İğnesiyle Hastanelik Oldu

MERSİN'in Silifke ilçesinde eline olta iğnesi batan amatör balıkçı hastanelik oldu.

Silifke ilçesinde amatör balıkçılık yapan Hüseyin Yılmaz, avı sırasında eline olta iğnesi battı. Yılmaz, kendi çabalarıyla iğneyi çıkarmaya çalıştı ancak başarılı olamayınca hastaneye gitti. Sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesiyle iğne çıkarıldı, gerekli tedavi uygulandı. Yılmaz, balık sezonunda sıkça yaşanan bu tür olaylara karşı ilk yardım bilgisinin önemini bir kez daha anladıklarını vurguladı.