AKP, Genel Sağlık Sigortası Borçlarını Silecek ve Alternatif Tıp Hizmetlerini Genişletecek

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP), 2015 yılından önceki Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçlarının silinmesini öngören yasa teklifini TBMM Başkanlığı’na sundu.

Teklifle, sağlık hizmetlerinden yararlananlardan kesilen katkı payı 10 kat artırılırken, aile hekimlerinin mesai saatleri dışında “geleneksel tıp” olarak nitelendirilen hacamat, sülükle tedavi, fitoterapi gibi alternatif tıp hizmeti vermesinin de yolu açılıyor.

AKP Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, TBMM Başkanlığı’na sunulan GSS ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin torba yasa teklifi ile ilgili bilgi verdi.

Yasa teklifine göre 1 Ocak 2015 tarihi öncesinde GSS prim borcu olanların bu borçları, faizleriyle birlikte silinecek.

Düzenlemeden yaklaşık 400 bin borçlu kişinin yararlanması öngörülüyor.

Usta’nın verdiği bilgiye göre bu kapsamda devlet, 2 milyar liralık alacağından vazgeçecek.

Türkiye’de, sosyal güvencesi olmayan yurttaşlar için 1 Ocak 2012’den itibaren GSS sistemi uygulanıyor.

GSS kapsamına giren kişilerin bu hizmetten yararlanabilmesi için asgari ücretin yüzde üçüne gelen tutarda aylık prim ödemesi gerekiyor. Bu tutar 2024 yılı için 600 lira olarak belirlenmişti.

Gelir testine tabi tutularak, prim ödeme gücü olmayan kişiler ise sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanıyor.

Yurttaşların sağlık hizmetlerinin kesintiye uğramaması için teklifin yılbaşından önce yasalaştırılması planlanıyor.

Muayene katılım payı 10 kat artıyor

Teklifte, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) üzerinden sağlık hizmetleri alanların ödediği “muayene katılım payı”nın 10 kat artırılmasına ilişkin düzenleme de yer aldı.

Buna göre, ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesinde alınan 2 liralık katkı payı 20 liraya çıkarılacak.

Ancak aile hekimi veya diğer birinci basamak sağlık kuruluşları tarafından sevk halinde katkı payı yüzde 50 oranında indirilebilecek.

Halen, reçetede yer alan üç kutuya kadar ilaç için 3 lira, her ek kutu ilaç için ise 1 lira katkı payı alınıyor.

Yasa teklifi, hem 20 liralık sağlık katkı payı, hem de ilaç katkı paylarının her yıl “yeniden değerleme oranına” göre artırılmasını öngörüyor.

Sevk edilmeyen hastalar için katkı payı

AKP Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, teklif ile aile hekimi tarafından hastaneye sevk edilmeyen hastalar için katkı payı getirildiğini de açıkladı.

Usta’nın verdiği bilgiye göre hastanın aile hekimi tarafından sevk edilmesi durumunda bu ücret yarı yarıya indirilecek.

Usta, “İkinci ve üçüncü basamaktaki hastanelerdeki hasta yoğunluğunu azaltacak, gereksiz yere ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmeti sunan yerlere gidilmesini engelleyecek bir düzenlemeye gidiyoruz” dedi.

Aile hekimlerine 'geleneksel tıp' ile ek gelir imkanı

Teklif, aile hekimliği hizmetlerinin kapsamını da genişletiyor.

Halen ücretsiz olarak sağlık hizmeti sunan aile hekimleri, mesai saatleri dışında olmak kaydıyla “geleneksel tıp” olarak da nitelendirilen, hacamak, sülükle tedavi, fitoterapi, akupunktur gibi alternatif tıp tedavilerini ücret karşılığında verebilecek.

Ayrıca, aile hekimleri bazı raporlar için de ücret alabilecek.

Bu kapsamda örneğin ehliyet için gerekli olan sağlık raporu artık ücretli hale gelecek.

Usta bu düzenlemenin hedefini, aile hekimlerine ek gelir ve merdiven altı uygulamaların engellenmesi olarak açıkladı.

Yabancı uyruklular için yeni uygulamalar

Düzenlemeye göre, yabancı uyruklulara verilen birinci basamak sağlık hizmetleri de ücretli hale getirilecek.

Bu hizmetlerden elde edilen gelirler, doğrudan döner sermayeye aktarılacak.

Daha önce getirilen vergi paketleriyle kaldırılan işverene sigorta prim desteği yeniden getiriliyor.

Ancak daha önce yüzde 5 olan prim desteği teklifte yüzde 4 olarak öngörüldü.

Buna karşın, imalat sektöründe farklı uygulamaya gidiliyor ve bu destek 2025 ve 2026'da yüzde 5 indirim olarak düzenleniyor.

Engelli yurttaşların emekliliği yeniden düzenleniyor.

Ekim 2008’den önce sigortalı olan engelliler için vergi indirim belgesi esas alınarak yürütülen emeklilik işlemlerinin 5510 sayılı Kanun kapsamında çalışma gücü kaybına göre belirlenmesi ve tüm uygulamanın SGK tarafından yürütülmesi sağlanıyor.

Ahilik sandığı düzenlemesinin yürürlük tarihinin 1 Ocak 2028 tarihine ertelenmesi öngörülüyor.