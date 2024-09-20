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Ahi Evran Üniversitesi Rektörü'nden Sağlık-Sen'e Ziyaret

Ahi Evran Üniversitesi Rektörü'nden Sağlık-Sen'e Ziyaret
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Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan'ı ziyaret ederek, 11-12 Ekim 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek 'Sağlık Sanayimizin Geleceği Çalıştayı' hakkında değerlendirmelerde bulundu.

KIRŞEHİR Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan'ı ziyaret etti. Ziyarette, 11-12 Ekim 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek ve Sağlık-Sen'in de paydaşı olduğu ' Sağlık Sanayimizin Geleceği Çalıştayı' hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Sağlık-Sen genel merkezinde gerçekleşen görüşmede, Sağlık-Sen'in de paydaşı olduğu ' Sağlık Sanayimizin Geleceği Çalıştayı' hakkında görüş alışverişi yapıldı. 11-12 Ekim tarihlerinde 'Hayat ve Dünya Değişiyor, ya Biz?' teması ile ülkenin sağlık sanayisinin geleceğinin konuşulacağı çalıştaya yönelik değerlendirmelerde bulunulan ziyarette, sağlıkta teknolojinin önemi tartışıldı. Sağlık sisteminin nitelikli insan kaynağı, yenilenen alt yapısı ile dünyada örnek gösterilecek seviyeye ulaştığını belirten Başkan Doğan, "Sağlık hizmet kalitesinin yanı sıra sağlık teknolojileri ve sağlık ürünleri alanında da kendi kendine yeter hale gelmemiz elzemdir" dedi. Yerli üretime dikkat çeken Doğan, "Bugün savunma sanayii alanında olduğu gibi sağlık alanında da yerlileşme ve millileşmeye yoğunlaşmamız gerektiği kanaatindeyiz. Enjektör ucundan en nitelikli cihazlara kadar yerli ve milli imkanlarla üretilen, dışa bağımlılığının olmadığı bir sağlık endüstrisini arzuluyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık

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