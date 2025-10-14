Af çıkmazsa 10 milyon kişiye devlet hastanelerinin kapısı kapanacak

1 Ocak 2026 tarihine kadar Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcunu ödemeyen yaklaşık 10 milyon vatandaş, yeni yılda devletin sunduğu sağlık hizmetlerinden yararlanamayacak. Geçtiğimiz yıllarda Meclis'e sunulan torba yasalarla borçlara af getirilmişti, ancak bu yıl aynı düzenlemenin yapılıp yapılmayacağı belirsizliğini koruyor.

10 MİLYON KİŞİ SAĞLIK HİZMETİNDEN MAHRUM KALABİLİR

Türkiye'de 1 Ekim 2008'den bu yana uygulanan Genel Sağlık Sigortası (GSS) sistemi, prim ödemesi yapmayan vatandaşları otomatik olarak borçlandırıyor. 18 yaşını doldurup okumayan, 20 yaşın üzerinde olup üniversite eğitimi almayan ve sigortalı çalışmayan kişiler GSS primi ödemek zorunda. Mevcut durumda bu borçları ödemeyen yaklaşık 10 milyon vatandaş, yeni yıldan itibaren devlet hastanelerinden ücretsiz sağlık hizmeti alamayacak.

GEÇMİŞTE AF GETİRİLMİŞTİ

Geçtiğimiz yıl benzer bir düzenleme Aralık ayında Meclis'ten geçmiş ve 9 milyon vatandaşı kapsayan GSS borç affı çıkarılmıştı. Bu yıl da AK Parti'nin aralık ayında yeni bir torba yasa teklifi sunması ve GSS borçlarına yönelik yeniden bir af düzenlemesi getirmesi bekleniyor.

PRİM BORCU DETAYLARI VE E-DEVLET UYARISI

Halihazırda GSS prim borcu bulunan vatandaşlar borç tutarlarını e-Devlet üzerinden görüntüleyebiliyor. Borç miktarına göre Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından bildirim yapılırken, yüksek borçlar için icra takibi başlatılabiliyor.

2025 yılı için belirlenen GSS primleri:

Aylık: 780 TL

Yıllık: 9 bin 360 TL

BORÇ ÖDENMEZSE NE OLACAK?

SGK mevzuatına göre, 1 Ocak 2026 itibarıyla GSS borcu bulunan vatandaşlar devlet hastanelerinden sağlık hizmeti alma hakkını kaybedecek. Bu hakkın yeniden kazanılması için mevcut borcun tamamen ödenmesi gerekecek. Uzmanlar, Aralık ayında Meclis'e sunulacak torba yasaya dikkat çekerek, "Borç affı çıkmazsa milyonlarca kişi sağlık sisteminin dışına itilecek" uyarısında bulunuyor.