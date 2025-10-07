Haberler

Adana'da Dünya Yürüyüş Günü Etkinliği Düzenlendi

Güncelleme:
Adana İl Sağlık Müdürlüğü, 3-4 Ekim Dünya Yürüyüş Günü kapsamında sağlıklı yaşam yürüyüşü düzenledi. Etkinlikte katılımcılar, erken teşhis konusunda farkındalık oluşturmak için el baskısı etkinliği de gerçekleştirdi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sağlıklı yaşamı teşvik etmek ve düzenli fiziksel aktivitenin önemine dikkati çekmek amacıyla yürüyüş etkinliği gerçekleştirildi.

İstasyon Meydan'ında başlayan yürüyüş Atatürk Parkı'nda sona erdi.

Yürüyüşün ardından düzenlenen "Erken Teşhis Elimizde" temalı el baskısı etkinliğinde katılımcılar, ellerini pembe boyaya batırarak oluşturdukları baskılarla meme kanserinde erken teşhisin önemine dikkati çekti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Sağlık Müdürü Halil Nacar, 2024'te 80 bin 118 kişiye meme kanseri taraması yapıldığını ifade etti.

Yürüyüşe Vali Yardımcısı Hasan Balcı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Gökboğa, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu, sağlık personeli, aileleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Yakup Sağlam - Sağlık
