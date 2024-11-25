400 bin kişinin GSS prim borçları için af geliyor

2025 yılına günler kala, Genel Sağlık Sigortası (GSS) borçları milyonlarca vatandaşın gündemindeki yerini koruyor. Ödeme güçlüğü yaşayan vatandaşların GSS hizmetlerinden faydalanabilmesi için yeni düzenlemelerin hayata geçirilmesi bekleniyor.

AK PARTİ TEKLİF HAZIRLIYOR

Ak Parti Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri ile ilgili bazı düzenlemelerin de yer aldığı torba kanun teklifi sunmaya hazırlanıyor.

TBMM'NİN GÜNDEMİNDE

Tüm yurttaşlar için zorunlu olan GSS'yi ödeyemeyen yaklaşık 400 bin kişinin prim borcu ile ilgili düzenlemenin de içinde yer alacağı, 28 maddelik torba kanun teklifi bugün TBMM Başkanlığına sunulacak. AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, Anayasa Mahkemesinin iptal ettiği bazı düzenlemelerin de olduğu Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni TBMM Başkanlığına sunmasının ardından, teklifle ilgili bilgi vermek amacıyla basın toplantısı düzenleyecek.

TEKLİF PERŞEMBE GÖRÜŞÜLECEK

Kanun teklifinin perşembe günü Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'nda görüşüleceği öğrenildi. Bir ailenin gelirinin kişi başına düşen aylık tutarının brüt asgari ücretin üçte birinden az olması halinde, kişinin GSS primi devlet tarafından ödeniyor. Üçte birinden fazla olması halinde ise bu kişiler prim ödeyerek GSS'den yararlanabiliyor. GSS primini ödeyemeyen yaklaşık 400 bin kişinin 250 milyon liraya yakın borcu olduğu ifade ediliyor.