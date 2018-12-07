Sağlık İçin" Bakır Tercih Ediliyor

Bakıra ilginin her geçen gün arttığını belirten 42 yıllık kalay ustası Mustafa Yüksel, insanların sağlık için bakır kapları tercih ettiklerini söyledi.

Bakır kap kullanan insan sayısının günden güne arttığını ifade eden kalay ustası Mustafa Yüksel, kalay için bakır kapları getiren veya bakır kap alan insanların sağlık için bakırı tercih ettiklerini belirtti.

"Kültürümüzde de ayrı bir yeri var"

Son zamanlarda bakıra ilginin arttığını belirten Yüksel, "İnsanlar artık bakır tencereleri, demlikleri, sürahileri, bardakları tercih ediyor. Tabii kullanılan bakır kaplar zamanla aşınıyor ve kalayları çıkıyor. Bunun üzerine vatandaşlarımız kaplarını kalaylatmak için bize getiriyor. İnsanlarımızın bakıra yönelmesi haliyle bizim işlerimizi de artırıyor. Bu sayede bakıra olan ilginin arttığını gözlemleyebiliyoruz. Bakır kap satışlarımızda artmış durumda. İnsanlara neden bakır kullandıklarını sorduğumuzda bakırın daha sağlıklı olduğunu söylüyorlar. Bilim insanları da bakırın sağlık açısından iyi olduğunu söylüyor. Vatandaşlar, sağlık için bakırı tercih ediyor. Evinde bakır dışında başka bir mutfak gereci kullanmayan müşterilerimiz var. Periyodik olarak kalay ve tamirat için bize geliyorlar. Bakır sağlığın yanında kültürümüzün de bir parçası. Bakır kapların bir hikayesi oluyor. İnsan annesinden veya babaannesinden kalan bir bakır kap gördüğü zaman anılarını hatırlıyor. Teknolojik kapların böyle bir duygusu olmuyor. Bu anlamda bakırın kültürümüzde ayrı bir yeri var" dedi. - SAMSUN