Sağlık çalışanlarının istifa yasağı 1 Temmuz itibarıyla kalkıyor
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Sağlık çalışanlarının istifa yasağı 1 Temmuz itibarıyla kalkıyor

Sağlık çalışanlarının istifa yasağı 1 Temmuz itibarıyla kalkıyor
Haberler.com / Jülide İshakoğlu - Haberler | Ekonomi

Koronavirüsle mücadelenin kahramanı sağlık çalışanları için 27 Ekim 2020 tarihinde getirilen istifa yasağı 1 Temmuz itibarıyla kaldırılıyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından 27 Ekim 2020 tarihinde uygulamaya konulan ve genelgelerle uzatılan sağlık çalışanlarınıa istifa yasağı sona eriyor. Bakanlık, 1 Temmuz itibarıyla sağlık çalışanlarına uygulanan istifa yasağının kaldırılacağını duyurdu.

GENELGE GÖNDERİLMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı 27 Ekim 2020 tarihinde ilgili birimlere gönderdiği genelgeyle merkez ve taşra teşkilatında görevli personelin istifa, emeklilik ve yıllık izin gibi haklarının pandemi nedeniyle yasaklandığını duyurdu.

"HER NE SEBEPLE OLSUN KABUL EDİLMEYECEK"

Yine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca imzasıyla 19 Ocak 2021 tarihinde yayımlanan ikinci genelgeyle sağlık çalışanlarının emeklilik ve yıllık izin haklarındaki kısıtlama kaldırılırken, istifa yasağında bir değişiklik yapılmadı. Kamuda görev yapan sağlık çalışanları istifa yasağının kaldırılmasını beklerken, 3 Mart 2021 tarihinde yayımlanan yeni bir genelgeyle sağlıkçıların istifa taleplerinin "her ne sebeple olursa olsun kabul edilmeyeceği" ifade edildi.

- Jülide İshakoğlu
Jülide İshakoğlu
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