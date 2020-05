Sağlık çalışanlarına giyim desteği İstanbul'da bulunan 3 hastanede görevli ağlık çalışanları, personel ve yatan hastalara giyim eşyası desteği yapıldı.

Tüm İç Giyim Sanayicileri Derneği (TİGSAD), sosyal etkinlik projesi kapsamında sağlık çalışanlarına, hastanedeki personele ve yatan hastalara destekte bulundu.

Konu ile alakalı derneği başkan yardımcısı Eşref Geyik, "Zor günlerden geçtiğimiz bu dönemde bizimde dernek ve sektör olarak valilik desteği ile seçilen; Avrupa yakasında Taksim İlk Yardım Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Sarıgazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık çalışanlarına, personele ve yatan hastalara çamaşır, çorap ve pijamadan oluşan paketi ulaştırdık. Bu günlerde hepimiz birbirimize destek olmak için elimizden geleni yapmalıyız. Özellikle bizler için bu pandemi günlerinde canını hiçe sayarak çalışan sağlık çalışanlarına jest yapmak çok önemliydi. Bu jestlerimiz sağlık çalışanlarımız için devam edecek. Biz de bu fedakar insanlar için bir şeyler yapmak istedik. Her zaman başımızın tacı olan bu insanlar her şeyin en güzelini hakediyor. Onlar için her konuda elimizden gelen destekleri ve jestleri yapmaya hazırız" dedi. - İSTANBUL

