Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı yerleştirme sonuçları açıklandı! ÖSYM sözleşmeli personel alımı

03.03.2020 10:06 | Son Güncelleme: 03.03.2020 10:06

KPSS 2020/4 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları belirlendi. Toplamda 8 bin 844 kişinin yerleştiği personel alımı ilanına 82 bin 726 kişi başvuru yaptı. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları nasıl öğrenilir? İşte detaylar...

Sağlık Bakanlığı Yerleştirme Sonuçları için tıklayın...

SAĞLIK BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL TEMİNİ YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI

ÖSYM, 14-20 Şubat 2020 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS 2020/4 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemlerinin tamamlandığını bildirdi. Buna göre; ortaöğretim düzeyinde 830, ön lisans düzeyinde 3 bin 173, lisans da ise 4 bin 841 kişi yerleşmiş oldu.

YERLEŞİTİRME SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 02 Mart 2020 tarihinde saat 16.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecekler.

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPILACAK BRANŞLAR

KPSS 2020/4 ile 8 bin 844 kişinin kadroya alınacağı Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı kadro dağılımı şöyle:

Lisans

Biyolog 8, Çocuk Gelişimcisi 15, Dil ve Konuşma Terapisti 10, Diyetisyen 65, Ebe 1091, Fizyoterapist 100, Hemşire 3235, İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist) 10, Odyolog 11, Perfüzyonist 20, Psikolog 150, Sağlık Fizikçisi 3, Sosyal Çalışmacı 123.

Ortaöğretim

Hemşire 527, Sağlık Teknisyeni İlk ve Acil Yardım 303.

Ön lisans

Sağlık Teknikeri Adli Tıp 10, Sağlık Teknikeri Ağız Diş Sağlığı 91, Sağlık Teknikeri Ameliyat 69, Sağlık Teknikeri Anestezi 409, Sağlık Teknikeri Çevre Sağlığı 110, Sağlık Teknikeri Diş Protez 76, Sağlık Teknikeri Diyaliz 88, Sağlık Teknikeri Eczane 77, Sağlık Teknikeri Elektronörofizyoloji 16, Sağlık Teknikeri Evde Bakım 76, Sağlık Teknikeri Fizik Tedavi 31, Sağlık Teknikeri İlk ve Acil Yardım 616, Sağlık Teknikeri İş ve Uğraşı Terapisi 6, Sağlık Teknikeri Laboratuvar 460, Sağlık Teknikeri Odyometri 49, Sağlık Teknikeri Ortopedi 56, Sağlık Teknikeri Patolojik Anatomi 38, Sağlık Teknikeri Radyoterapi 17, Sağlık Teknikeri Röntgen 410, Sağlık Teknikeri Tıbbi Sekreter 468.