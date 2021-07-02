Sağlık Bakanlığı'ndan aşılamada önemli rol üstlenen aile hekimlerine teşvik: Kişi başı 3 bin lira verilecek
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Sağlık Bakanlığı'ndan aşılamada önemli rol üstlenen aile hekimlerine teşvik: Kişi başı 3 bin lira verilecek

Sağlık Bakanlığı'ndan aşılamada önemli rol üstlenen aile hekimlerine teşvik: Kişi başı 3 bin lira verilecek
Anadolu Ajansı - Haberler | Ekonomi

Sağlık Bakanlığı, Kovid-19'la mücadelede toplumsal bağışıklığın sağlanması hedefiyle yürütülen aşılama çalışmalarında önemli görev üstlenen aile hekimleri ile aile sağlığı elemanlarına ek ödemede bulunacak. Buna göre, hekimlere 3 bin lira, personele ise 1.500 lira verilecek.

Aile hekimlikleri, Türkiye'de bir yılı aşkın süredir devam eden Kovid-19 salgınıyla mücadelede hem koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerinin yürütülmesi hem de Kovid hastaları ile temaslıların izlenmesinde önemli görev üstlendi. Son dönemdeki yoğun aşılama programıyla salgının bitirilmesi için en büyük adım atılırken, aile sağlığı merkezleri, aşının en etkin uygulayıcıları arasında yer aldı. Sağlık Bakanlığı, salgın şartlarına rağmen bütün çocukluk çağı aşılarının eksiksiz tamamlanmasını sağlayan, aynı zamanda Kovid-19 aşı programının uygulanmasına önemli katkılarda bulunan aile hekimliği birimlerini teşvik etmek için harekete geçti.

HEKİMLERE 3 BİN, PERSONELE 1.500 LİRA EK ÖDEME

Aile hekimliği birimlerinde kayıtlı aşısız birey kalmamasını hedefleyen Bakanlık, Aşı Programı Teşviki kapsamında aile hekimlerine yapılacak ek ödemeleri karara bağladı. Bu çerçevede 1 Temmuz'dan itibaren aşılamadaki başarıları dikkate alınarak aile hekimlerine 3 bin, aile sağlığı elemanlarına ise 1.500 liraya kadar aylık ek ödeme verilecek.

AŞI YAPAN PERSONELE EK ÖDEME KARARI

Sağlık Bakanlığı, aşı odalarında görev yapan personele nisan ayından geçerli olmak üzere 4 ay süreyle ek ödeme yapılmasına ilişkin genelge yayınlamıştı. Bakanlıktan yapılan açıklamada "Aşı birimlerinde görev alan sağlık çalışanlarımızın ek ödeme oranları ile ilgili ilave düzenleme yapılmıştır. Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan yazıyla birlikte hastanelerdeki aşı odalarında görev yapan sağlık çalışanları da 4 aylık ilave ek ödeme kapsamına alınmıştır" denilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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Sağlık Bakanlığı'ndan aşılamada önemli rol üstlenen aile hekimlerine teşvik: Kişi başı 3 bin lira verilecek - Haberler Ekonomi
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